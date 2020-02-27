Протягом минулої доби, 26 лютого, озброєні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів двоє українців отримали поранення різного рівня складності, ще один - загинув.

Про це повідомили в прес-службі ООС.

Противник обстрілював українські позиції з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”: біля Мар’їнки, Авдіївки, Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив чотири обстріли: поруч з Горіховим, Золотим-4, Новотошківським і Луганським.

“Вчора, 26 лютого, в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також в результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення і ще один – бойову травму”, – повідомили в прес-центрі.

З початку цієї доби, 27 лютого, бойовики вогневої активності не проявляли, втрат немає.