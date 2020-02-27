Про це повідомили в прес-службі ООС.
Противник обстрілював українські позиції з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”: біля Мар’їнки, Авдіївки, Павлополя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив чотири обстріли: поруч з Горіховим, Золотим-4, Новотошківським і Луганським.
“Вчора, 26 лютого, в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також в результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення і ще один – бойову травму”, – повідомили в прес-центрі.
З початку цієї доби, 27 лютого, бойовики вогневої активності не проявляли, втрат немає.
- 18 лютого під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). В результаті бойових дій загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені.
- У Генштабі ЗСУ запевнили, що всі українські позиції після атаки окупантів на Донбасі перебувають під контролем військ України.
- Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження через атаку окупантів на Донбасі.