Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
П’ять обстрілів по українським позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
- неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомету;
- поруч з Мар’їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- в районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік – Новотроїцького – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.
П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- три рази неподалік населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем та 120-мм мінометів противник випустив 17 мін.
“Вчора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення”, – повідомили в ООС.
З початком цієї доби, 21 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.
- 18 січня в зоні проведення бойових дій на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення.