За минулу добу, 20 січня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів загинув військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П’ять обстрілів по українським позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомету;

поруч з Мар’їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік – Новотроїцького – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

три рази неподалік населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем та 120-мм мінометів противник випустив 17 мін.

“Вчора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення”, – повідомили в ООС.

З початком цієї доби, 21 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.