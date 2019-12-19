Минулої доби, 18 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські окупаційні війська здійснили два обстріли поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П’ять обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

в районі населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поряд з Водяним – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

тричі неподалік Мар’їнки – з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Вчора, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили і штабі ООС.

Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, загинув цивільний мешканець.

З початку цієї доби, 19 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.