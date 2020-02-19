За минулу добу, 18 лютого, збройні формування Російської Федерації 22 рази відкривали вогонь, в тому числі і з забороненого Мінськими домовленостями озброєння, в результаті чого шестеро українських військових отримали поранення, а один загинув.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив три обстріли по українських позиціях поруч з Березовим, Широкиним, Пищевиком.

19 обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

6 разів бойовики стріляли біля Кримського, 4 рази поряд з Новотошківським, двічі біля Оріхового, а також двічі біля Хутора Вільного і Золотого-4.

Лунали постріли біля Луганського, Новолуганського, поруч з Попасним.

“Поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені”, – сказано в повідомленні пресс-центру.

Після активних обстрілів противник попросив про “режим тиші”.

В результаті збройного протистояння шестеро українських бійців отримали поранення, а один – загинув.

Зі сторони противника поранення отримали шестеро, а четверо – загинули.