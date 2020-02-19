Про це повідомили в прес-центрі ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив три обстріли по українських позиціях поруч з Березовим, Широкиним, Пищевиком.
19 обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
6 разів бойовики стріляли біля Кримського, 4 рази поряд з Новотошківським, двічі біля Оріхового, а також двічі біля Хутора Вільного і Золотого-4.
Лунали постріли біля Луганського, Новолуганського, поруч з Попасним.
“Поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені”, – сказано в повідомленні пресс-центру.
Після активних обстрілів противник попросив про “режим тиші”.
В результаті збройного протистояння шестеро українських бійців отримали поранення, а один – загинув.
Зі сторони противника поранення отримали шестеро, а четверо – загинули.
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