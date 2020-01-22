Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українців із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстріли по нашим позиціям зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

неподалік населеного пункту Красногорівка – зі стрілецької зброї;

поруч з Водяним – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Один обстріл по нашим позиціям відкривався неподалік населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”. Противник застосував міномети калібру 82-мм – 4 міни, станковий протитанковий гранатомет – 3 постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю

Вчора, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.