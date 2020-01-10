Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
П’ять обстрілів по позиціям Об’єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
- поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік з Невельським – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;
- поряд з Пісками – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.
Також зі станкових автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по нашим позиціям поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
“Вчора, 9 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення”, – повідомили в прес-центрі ООС.
З початку цієї доби, 10 січня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників поряд з Мар’їнкою, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Втрат з нашого боку немає.
- Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.