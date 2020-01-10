Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П’ять обстрілів по позиціям Об’єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік з Невельським – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

поряд з Пісками – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

Також зі станкових автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по нашим позиціям поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Вчора, 9 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення”, – повідомили в прес-центрі ООС.

З початку цієї доби, 10 січня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників поряд з Мар’їнкою, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Втрат з нашого боку немає.