Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:

двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

в районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

поряд Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомету та снайперського вогню.

“Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил”, – повідомили в прес-центрі.

З початку цієї доби, 18 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.