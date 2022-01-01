Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook

“Суцільна російська мова у новорічному ефірі. І Лорак, Лобода. Капець. Українська мова вкрапленнями рідкісними. На всіх великих каналах. Тобто українців, про об’єднання яких розповідав у своїй промові президент Зеленський, судячи з наших новорічних шоу, об’єднує нерідна для країни мова?! Та дістали. Нацрада!! У Кварталі 95 Ротару російською! Лише нецензурні слова. А в Україні головними двома зірками, що відкрили концерт після привітання Зеленського, оголошували Сердючку та. Лободу. Вимикаю все, коротше, наші шоу”, – написала Лигачова.

У коментарях до допису користувачі розгорнули дискусію стосовно того, що побачили цієї ночі в українському ефірі: одних обурювали конкретні персони на екрані, інші наголошували на засиллі “духу СССР”, та підкреслювали, що це перший день виконання указу про інформаційну безпеку, і, очевидно, інформаційна безпека не збережена.

Також телеканал “1+1” 31 грудня транслював переважно продукцію “Студії Квартал 95”.

Зокрема з 9:00 до 19:00 канал показував скандальний серіал “Свати-7”.

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Журналісти називають трансляцію російськомовних “Сватів” свідченням деградації українського телебачення.

“Я завжди вірив що Українське телебачення має розвиватися саме українською мовою, що ми маємо створювати власний конкурентноздатний контент, що у нас буде своє телебачення, а не російська телевізійна провінція. Квартал 95 та його продукти стали символом зовсім іншого ставлення до справи, бажанням наживи за рахунок українського, готовністю створювати те, що знайде попит у путінської аудиторії”, – написав у Facebook журналіст віталій Портніков.

Як відомо, з 16 липня 2021 року набула чинності частина 6 статті 23 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Зазначена стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто виключно українська.

Довідка: “Свати” – український комедійний телесеріал студії “Квартал 95”, що знімався з 2008 по 2012 роки. У 2015 році автори заявили про готовність сценарію сьомого сезону, але його зйомки були відкладені через політичну ситуацію в Україні, наслідком якої, зокрема, стала заборона в’їзду на територію України російським акторам.