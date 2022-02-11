Про це повідомляється у ДБР.
За попередньою інформацією сутичка сталась між правоохоронцями та цивільними 10 лютого близько 17:00 неподалік села Єльне на Рівненщині між правоохоронцями та цивільними сталась сутичка.
Працівники СБУ запідозрили їх у незаконному видобутку бурштину та вирішили це перевірити. Після чого копачі почали здійснювати опір Службі безпеки, вчинивши бійку, застосувавши ножі, сокир та бензопил, а правоохоронці у відповідь почали стріляти із вогнепальної зброї.
Внаслідок інциденту 5 цивільних осіб госпіталізовано із вогнепальними пораненнями. Відомо, що у чотирьох з них уражені ноги, а в одного із потерпілих рана передпліччя. Однак, їхньому життю нічого не загрожує. Наразі встановлюється тяжкість отриманих тілесних ушкоджень.
Таке порушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.
- Нагадаємо, що на Рівненщині знайшли найбільший в Україні камінь бурштину. Його вага становить понад 5 кілограмів, він входить до десятки найбільших бурштинових каменів світу.
- Також у міжнародному потязі “Київ-Відень” закарпатські митники виявили 50 кг бурштину, приховані під умивальником.
- Раніше, Служба безпеки викрила українських громадян, котрі за завданням російських спецслужб мали вчинити провокації проти населення РФ. Росія могла використати це для виправдання подальшої ескалації збройного конфлікту.
- Відомо, що у Києві викрили місцевого жителя, якого завербували представники білоруських держструктур. Ворожого агента затримали на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї з громадських організацій