Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє правомірність дій правоохоронців Служби безпеки України (СБУ) на Рівненщині. Під час сутички з незаконними копачами бурштину почалася стрілянина із вогнепальної зброї. Внаслідок цього постраждало п'ятеро цивільних.

Про це повідомляється у ДБР.

За попередньою інформацією сутичка сталась між правоохоронцями та цивільними 10 лютого близько 17:00 неподалік села Єльне на Рівненщині між правоохоронцями та цивільними сталась сутичка.

Працівники СБУ запідозрили їх у незаконному видобутку бурштину та вирішили це перевірити. Після чого копачі почали здійснювати опір Службі безпеки, вчинивши бійку, застосувавши ножі, сокир та бензопил, а правоохоронці у відповідь почали стріляти із вогнепальної зброї.

Внаслідок інциденту 5 цивільних осіб госпіталізовано із вогнепальними пораненнями. Відомо, що у чотирьох з них уражені ноги, а в одного із потерпілих рана передпліччя. Однак, їхньому життю нічого не загрожує. Наразі встановлюється тяжкість отриманих тілесних ушкоджень.

Таке порушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.