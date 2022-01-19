Фотокореспондент #Букв був на місці подій.
Учасники акції підтримки виставили бочки, щоб розпалювати у них багаття для заварювання чаю, готування їжі, а також встановили палатки.
Правоохоронці, які прийшли на місце події, забрали бочки, почали зносити палатки та відтісняти активістів. Використовували сльозогінний газ, били і штовхали людей, попри те, що акція протесту була мирною.
Поліціянти побили по ногах депутата Київради Олександра Погребиського. Поліція, за словами депутата, не зважала на його статус, і била його разом з іншими учасниками акції.
Сутички під Печерським судом: побили депутата Київради Погребиського та інших учасників // 7 фото
Депутат сказав, що на сесію у Київраді, яка відбудеться завтра, викличе керівника поліції.
Свідки стверджують, що правоохоронці та люди, які били активістів, лаялися, обзивалися та говорили неприємні речі в сторону людей, які прийшли під суд.
- Нагадаємо, сьогодні Петру Порошенку озвучать запобіжний захід. Засідання суду відбулося 17 січня, проте судді стало погано і він не виніс рішення.
- Відомо, що прокуратура просить суд заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень.
- 17 січня під Печерський суд звезли автозаки.
- Як світові засоби масової інформації гостро відреагували на звинувачення у державній зраді п’ятого президента України Петра Порошенка, читайте у матеріалі.