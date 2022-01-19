Під Печерським районним судом, де сьогодні має відбутися засідання щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку, почалися сутички. Побили депутата Київради Олександра Погребиського.

Фотокореспондент #Букв був на місці подій.

Учасники акції підтримки виставили бочки, щоб розпалювати у них багаття для заварювання чаю, готування їжі, а також встановили палатки.

Правоохоронці, які прийшли на місце події, забрали бочки, почали зносити палатки та відтісняти активістів. Використовували сльозогінний газ, били і штовхали людей, попри те, що акція протесту була мирною.

Поліціянти побили по ногах депутата Київради Олександра Погребиського. Поліція, за словами депутата, не зважала на його статус, і била його разом з іншими учасниками акції.













Сутички під Печерським судом: побили депутата Київради Погребиського та інших учасників // 7 фото

Депутат сказав, що на сесію у Київраді, яка відбудеться завтра, викличе керівника поліції.

Свідки стверджують, що правоохоронці та люди, які били активістів, лаялися, обзивалися та говорили неприємні речі в сторону людей, які прийшли під суд.