26 жовтня по всьому Ірану спалахнули сутички, коли тисячі людей прийшли до місця поховання Махси Аміні в Саккезі, місті в провінції Курдистан, щоб відзначити 40 днів з дня її смерті.

Про це повідомляє CNN з посиланням на напівофіційне іранське державне інформаційне агентство ISNA.

Протести охопили Ісламську Республіку після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчина померла 16 вересня після того, як її затримала “поліція моралі” та доставила до “центру перевиховання”, нібито за невідповідний одяг.

26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.

Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.

“На місці поховання не було зіткнень між людьми та поліцією, більшість скандували курдські гасла, деякі рушили в бік міста з наміром сутичок, один із них підняв курдський прапор”, — повідомляє ISNA.

На відео, поширених у соціальних мережах, видно, як великі натовпи і черги автомобілів прямують до кладовища Аїті Саккеза, де похована Аміні. На відео чути, як групи людей скандують “Жінки, життя, свобода” та “Смерть цьому режиму вбивства дітей”.

На інших відео видно клуби диму, що підіймаються від кількох пожеж на вулицях іншого району неподалік. На задньому плані чути постріли, а протестувальники марширують вулицями.

Відео, опубліковане курдською правозахисною групою Hengaw і підтверджене CNN, показує, що сили безпеки розгорнули велику кількість правоохоронців у Саккезі ввечері 25 жовтня, після того, як активісти закликали до протестів по всій країні, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні.

Під час вчорашніх протестів сили безпеки застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які оплакували смерть Аміні.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як демонстранти підпалюють сміттєві баки та кидають каміння. Також можна помітити, як силовики стріляли у відповідь із кульової зброї.

Згідно з іншим відео, опублікованим у соціальних мережах, у Тегерані було помічено групу протестувальників, серед яких – лікарі, які скандували “Свобода, свобода, свобода!”. На іншому окремому відео видно, як у їх бік пускають сльозогінний газ.

Загони Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) із боротьби з масовими заворушеннями були помічені під час маршу в Тегерані під час активізації протестів у середу, згідно з відео, опублікованим у соціальних мережах.

Аналогічні підрозділи вели вогонь по групі лікарів, які протестували в Тегерані раніше того ж дня, змусивши натовп розбігтися.

Протести також відбулися в університетах по всій країні, зокрема в Університеті Фірдоусі в Мешхеді; Університеті Азад в Караджі; Науково-дослідному відділі Тегеранського ісламського університету Азад; та Університеті Азад – Керман.

Організація з нагляду за інтернетом Netblocks повідомила у Twitter, що від ранку 26 жовтня в іранських провінціях Курдистан і Санандадж стався майже повний збій в роботі інтернету. Державні новини ISNA повідомили, що після сутичок інтернет у “місті Саккез був відключений з міркувань безпеки”.

В Ірані немає закону, який би не дозволяв урду забороняти релігійні церемонії.

У минулому уряд забороняв і критикував релігійні церемонії, посилаючись на міркування безпеки, а в інших випадках звертався до сімей з проханням утриматися від проведення публічних траурних церемоній.

Іранське державне ЗМІ IRNA повідомило, що сім’я Аміні не буде відзначати 40 днів з її смерті.

Однак курдська правозахисна група Hengaw заявила, що сім’я Аміні перебувала під “сильним тиском” з боку сил безпеки. Зазначається, що сім’ю вбитої дівчини змусили відмовитись від релігійних церемоній, погрожуючи арештом брата Аміні.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.

Офіційні особи Білого дому кажуть: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.

“Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Тегеран щодо найкращих практик, спираючись на великий досвід Росії у придушенні відкритих демонстрацій”, — заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в середу.

“Докази того, що Іран допомагає Росії вести війну проти України, очевидні і публічні. І Іран, і Росія зближуються, чим більше вони стають ізольованими. Наше повідомлення Ірану дуже, дуже чітке – припиніть вбивати своїх людей і припиніть надсилати зброю до Росії, щоб допомогти вбивати українців”, – додала вона.

Експерти ООН закликали провести незалежне міжнародне розслідування репресій. У їхній заяві мовиться, що “тривожну кількість протестувальників вже затримано та вбито, багато з яких діти, жінки та люди похилого віку”.