Сутички на кордоні з Білоруссю: близько 10 польських силовиків постраждали після атаки мігрантів

Про це повідомила польська поліція у своєму профілі в Twitter.

Дев’ятеро польських силовиків отримали травми, коли мігранти штурмували білорусько-польський кордон у пункті пропуску “Брузгі”.

Серед постраждалих – 8 поліціянтів та 1 прикордонниця.

“Під час сьогоднішніх нападів постраждали 9 силовиків. Це число включає поліціянта, якого вдарили каменем по голові і якого доправили до лікарні; поліціянтку, яку з травмою голови доставили ​​до лікарні; та ще сімох поліціянтів з пораненнями рук і ніг. Пошкоджень завдали кинуті в нас предмети” – йдеться у повідомленні.

7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3

— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021