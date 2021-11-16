Сутички на кордоні з Білоруссю: близько 10 польських силовиків постраждали після атаки мігрантів

Про це повідомила польська поліція у своєму профілі в Twitter.
Дев’ятеро польських силовиків отримали травми, коли мігранти штурмували білорусько-польський кордон у пункті пропуску “Брузгі”.
Серед постраждалих – 8 поліціянтів та 1 прикордонниця.
“Під час сьогоднішніх нападів постраждали 9 силовиків. Це число включає поліціянта, якого вдарили каменем по голові і якого доправили до лікарні; поліціянтку, яку з травмою голови доставили до лікарні; та ще сімох поліціянтів з пораненнями рук і ніг. Пошкоджень завдали кинуті в нас предмети” – йдеться у повідомленні.
7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.
To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021
- Вранці 16 листопада на кордоні між Польщею та Білоруссю конфлікт між нелегальними мігрантами та польськими військовими перейшов у стадію загострення.
- Міністр оборони Естонії Калле Лаанет розпорядився встановити 130 км колючого дроту вздовж кордону.Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав кризу на польсько-білоруському кордоні російською спецоперацією та стверджує, що зараз на території Білорусі знаходиться 16 тисяч біженців.