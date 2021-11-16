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Сутички на кордоні з Білоруссю: близько 10 польських силовиків постраждали після атаки мігрантів

Представники польської поліції та прикордонної служби постраждали під час сутичок з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Вівторок, 16 листопада 2021, 23:40

Про це повідомила польська поліція у своєму профілі в Twitter.

Дев’ятеро польських силовиків отримали травми, коли мігранти штурмували білорусько-польський кордон у пункті пропуску “Брузгі”.

Серед постраждалих – 8 поліціянтів  та 1 прикордонниця.

“Під час сьогоднішніх нападів постраждали 9 силовиків. Це число включає поліціянта, якого вдарили каменем по голові і якого доправили до лікарні; поліціянтку, яку з травмою голови доставили ​​до лікарні; та ще сімох поліціянтів з пораненнями рук і ніг. Пошкоджень завдали кинуті в нас предмети” – йдеться у повідомленні. 

 

Теги: Білорусь, мігранти, міграційна криза, нелегальні мігранти, Польща

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