Перед смертю нардеп Антон Поляков посварився зі співмешканкою, якою є нардеп Анна Скороход, та розпивав алкоголь з Русланом Джамбулатовим, її помічником.

Про це на брифінгу в п’ятницю повідомив очільник поліції Києва Іван Вигівський, повідомляють #Букви.

Про смерть парламентарія стало відомо 8 жовтня. Правоохоронці спершу розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Дніпровському районі столиці патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм вони помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Цим пасажиром і був народний депутат.

Водій розповідав правоохоронцям, що узяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту. За його словами, нардеп був в стані алкогольного сп’яніння і його почало нудити в машині. Патрульні намагалися допомогти Полякову на місці, утім ані ним, ані “швидкій” це не вдалося.

“Правоохоронці перевіряли документи у таксиста й побачили на задньому сидінні загиблого у напівлежачому стані. Таксист повідомив, що пасажир сів у стані алкогольного сп’яніння і йому стало зле. Перевіривши стан Полякова, поліцейські побачили, що йому потрібна медична допомога, одразу викликали швидку і самостійно намагалися надати допомогу”, — зазначив Вигівський.

Що передувало смерті нардепа?

Вигівський розповів, що напередодні смерті нардеп вживав алкоголь в ресторані Noir зі своїм знайомим, на ім’я Руслан Джамбулатов.

Особа з таким ім’я зазначена на сайті Верховної Ради як помічник на громадських засадах народної депутатки Анни Скороход, яку, як і Антона Полякова, було виключено з фракції “Слуги народу” у 2019 році.

Після відвідування закладу Поляков та Джамбулатов сіли до автівки останнього та каталися вулицями Києва.

“Знайомий запропонував поїхати до місця помешкання, однак у зв’язку зі сваркою зі співмешканкою він (Поляков — ред.) не схотів їхати. Десь півтори години вони їздили по вулицях Києва”, — розповів Вигівський.

У відповідь на уточнювальне запитання про те, чи цією співмешканкою була Скороход, Вигівський відповів ствердно. Депутатку поки не опитували.

“Вона погано себе почуває”, — сказав очільник поліції Києва.

Раніше в п’ятницю з’являлися повідомлення про те, що депутатці стало погано в приміщення комітету ВРУ.

За словами Вигівського, в якийсь момент Джамбулатову набридло проводити час з нардепом. Він посадив Полякова в таксі, яке мало відвезти його додому. В автівці таксиста нардепові стало зле.

Наразі ані Джамбулатова, ані таксиста не затримували.

“Руслана Джампобулатова не затримали, його запросили. Його опитують. … Ніхто не затримантй, тому що у нас немає підстав … Сказати, що це було умисне вбивство, ми не можемо, тому ми нікого поки не затримуємо”, — пояснив Вигівський.

Реакція депутатів

Під час сьогоднішнього засідання парламенту один із лідерів парламентської фракції “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутатка від фракції “Слуги народу” Галина Третьякова, коментуючи смерть свого колеги Антона Полякова, сказала, що стало “одним ворогом менше“. Третьякова, коментуючи це, відповіла: “У мене два зауваження. Звідки “За майбах” знає, що пишуть в чаті “Слуга народу” – це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, у залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь, якісь платки на рота, то, мені здається, що позор – це вам”. Після цієї репліки спікер парламенту Руслан Стефанчук вимкнув їй мікрофон. Усі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п’ять днів через висловлювання про смерть Полякова. Вона очолює комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Виключення Полякова з фракції

У листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції “Слуги народу” через неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.

Наприкінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито “замовив його кримінальному авторитету”. Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про “внутрішню кухню” і “розбори” у фракції.

У вересні минулого року біля кафе “Джав” у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через декілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.