Свастику на будівлі ОП намалювали після акції за Стерненка, — Нацполіція

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, виступаючи в парламенті, повідомляють #Букви.
“Щодо свастики на стіні Офісу президента. Символ дійсно зʼявився вже після завершення акції, о 23:35. Ми встановили цю особу. Не буду розкривати деталі, поки належним чином не будуть оформлені всі процесуальні документи”, — сказав Клименко.
Він додав, що під час акції прихильників Стерненка поліція повністю контролювала ситуацію і готова була втрутитися в будь-який момент. За його словами, цього не було зроблено, щоб “не потрапити на гачок маніпуляцій і провокацій”.
Глава Національної поліції заявив, що правоохоронці в той день не допустили зіткнень і кровопролиття, тим самим “зламавши плани” провокаторів, мета яких була показати всьому світу, що влада нібито порушує їхнє право на мирний протест.
Він наголосив, що всі порушники закону під час акції на Банковій відповідатимуть перед законом — попри їхні попередні досягнення.
Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо
20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.
21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:
- лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;
- представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;
- ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;
- Давид Гаджимурадов.
24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.
- 24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.
- За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.
- Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.