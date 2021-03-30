Свастику на будівлі ОП намалювали після акції за Стерненка, — Нацполіція

Нацистську символіку на будівлі Офісу президента намалювали після закінчення акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка, що відбулася 20 березня.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, виступаючи в парламенті, повідомляють #Букви.

“Щодо свастики на стіні Офісу президента. Символ дійсно зʼявився вже після завершення акції, о 23:35. Ми встановили цю особу. Не буду розкривати деталі, поки належним чином не будуть оформлені всі процесуальні документи”, — сказав Клименко.

Він додав, що під час акції прихильників Стерненка поліція повністю контролювала ситуацію і готова була втрутитися в будь-який момент. За його словами, цього не було зроблено, щоб “не потрапити на гачок маніпуляцій і провокацій”.

Глава Національної поліції заявив, що правоохоронці в той день не допустили зіткнень і кровопролиття, тим самим “зламавши плани” провокаторів, мета яких була показати всьому світу, що влада нібито порушує їхнє право на мирний протест.

Він наголосив, що всі порушники закону під час акції на Банковій відповідатимуть перед законом — попри їхні попередні досягнення.