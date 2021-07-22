«1+1» повернув трансляцію «кварталівського» серіалу «Свати» російською

Телеканал "1+1" повернув в етер серіал студії "Квартал-95" з російським озвучанням. Кілька днів тому "Свати" перейшли на українську, але це обурило глядачів телеканалу. Тепер Нацраду з питань телебачення та радіомовлення просять відреагувати на порушення закону.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, з 16 липня 2021 року набула чинності частина 6 статті 23 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Зазначена стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто виключно українська.

З 19 липня телеканал “1+1” розпочав транслювати серіал “Свати” в українському дубляжі. Користувачі соцмереж ділилися фрагментами серіалу у новому озвучанні:

Після цього в коментарях на сторінці серіалу на сайті телеканалу невдоволені глядачі почали висловлювати невдоволення.

Хтось переконував, що будь-який серіал краще дивитися оригінальною мовою. Когось обурював самий факт, що його транслюють українською. Інші скаржилися на погану якісь дубляжу.

Під останніми дописати телеканалу в Instagram масово писали вимоги повернути оригінальне озвучання.

Вже ввечері 22 липня серіал почали транслювати російською. Наразі на сайті телеканалу серіал доступний тільки російською мовою. За повернення російського озвучання телеканалу почали дякувати в коментарях на сайті і соцмережах.

Народний депутат від “ЄС” та колишній член Нацради з питань телебачення та радіомовлення Микола Княжицький публічно звернувся до Нацради з проханням відреагувати на порушення телеканалом закону про мову.

“Вчора “Свати” вийшли українською. Але сьогодні знову російською. Хто ж це їм міг наказати? Ау! Нацрада! Закон порушують! Ті, хто транслює і ті, хто цього не помічає. Якщо серйозно, то у нормальній державі так бути не може. Це не просто неповага до закону. Це хамський виклик кожному українцю. І буде відповідь”, — написав він.

Нагадаємо, цей російськомовний серіал з 2008 року в Україні транслював телеканал “Інтер”. Там були показані перші п’ять сезоні. Фінальний, шостий сезон у 2013 році транслював телеканал “1+1”. Показ в Росії всіх шести сезонів відбувався на телеканалі “Росія-1”.

Ідея та сценарій серіалу належить студії “Квартал-95”. Студія брала участь у виробництві перший п’яти сезонів, шостий сезон робила самостійно.

З 2017 по 2019 роки серіал був заборонений до показу в Україні, оскільки головну роль в ньому зіграв включений до “чорного списку” Мінкульту російський актор Федір Добронравов. Це викликало обурення Володимира Зеленського, який на той час був лідером “Кварталу 95” і який виступав сценаристом та продюсером проєкту.

У червні 2019 року, коли Зеленський вже був президентом, Добронравова виключили зі списку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці. Незабаром після цього студія “Квартал-95” сповістила про відновлення показу серіалу на “1+1”. За рік після того колишній гендиректор “1+1 Media” Олександр Ткаченко був призначений міністром культури. На п’ятий день на посаді він, коментуючи ситуацію зі “Сватами”, заявив, що заборона на в’їзд в Україну іноземного актора не може одночасно слугувати підставою для того, щоб фільми з його участю також були заборонені в нашій країні.