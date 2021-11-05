Правоохоронці відкрили провадження через перешкоджання роботі журналістів під час висвітлення пожежі в Києво-Печерській Лаврі.

Про це повідомила поліція Києва.

Як сповіщалось, на території Києво-Печерської лаври сталася пожежа. Епіцентром займання стала майстерня з розпису ікон. У КМДА повідомили, що постраждали троє людей: одна людина вистрибнула з вікна та має підозру на перелом, ще двоє осіб надихались чадним газом.

У поліції Києва повідомили, що під час висвітлення події священнослужителі заважали роботі представника ЗМІ, намагалися відтіснити його з місця проведення знімання та відібрати телефон.

“До поліції надійшло повідомлення від журналіста одного із телеканалів про те, що невідомі перешкоджають його професійній діяльності під час висвітлення події про пожежу на вулиці Лаврській”, – йдеться у повідомленні.



Конфлікт між священнослужителями та знімальною групою каналу “Магнолія-ТБ”.

Кримінальне провадження відкрили за статтею “перешкоджання законній професійній діяльності журналістів”.

Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.