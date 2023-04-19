Священники Української православної церкви Московського патріархату звернулися до Вселенського патріархату з проханням надати їхнім парафіям особливий статус ставропігії або тимчасового екзархату на перехідний період у кілька років.

Відповідну заяву опублікував священник УПЦ МП Андрій Пінчук у Telegram.

“Звертаємося до Святої Матері Церкви Константинополя, з проханням про надання нижче підписаним парафіям окремого статусу ставропігії або тимчасового екзархату на перехідний період у кілька років, із призначеним Вами єпископом. Просимо прийняти наші парафії під свій омофор”, – йдеться у заяві священнослужителів УПЦ МП.

Андрій Пінчук зазначив, що священники УПЦ МП не мають впливу на дії своїх єпископів, багато з яких не були присутніми на Всеправославному соборі в 2016 році та на Соборі, пов’язаному з утворенням ПЦУ у 2018 році. Він також зауважив, що багато парафіян не бажають приєднуватися до ПЦУ через “агресивні методи прихильників ПЦУ”.

У своєму зверненні до патріарха Варфоломія священнослужителі УПЦ МП висловили готовність до перехідного періоду для проведення просвітницької роботи серед своїх парафіян та підготовки їх до “прийняття того, проти чого їх налаштовували протягом кількох десятків років”.

“Сьогодні в нашій країні війна, ми не маємо морального права бути частиною Московського патріархату, але й переважна більшість парафіян та священників не готова долучитися до ПЦУ через багатолітній тягар взаємних образ, які обтяжуються реваншистськими настроями духовенства ПЦУ стосовно духовенства і вірян УПЦ”, – зазначають у своїй заяві священнослужителі УПЦ МП.

Вони також наголошують на необхідності відновлення євхаристичного спілкування зі Вселенським Престолом.