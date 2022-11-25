Про це він заявив в інтерв’ю українській службі BBC.
Кличко наголосив, що країна живе в умовах воєнного стану, а тому жодних масових зібрань не може бути, насамперед з міркувань безпеки.
“Проте найбільші свята – Різдво і Новий рік – навіть війна не скасовує. Було багато дискусій в суспільстві щодо того, доречно це робити чи недоречно. Святкувань великих, звичайно, не буде. Але потрібен святковий настрій, зокрема і для великої кількості дітей, які перебувають у Києві”, – сказав він.
Тому, додав Кличко, “як таких” святкувань цьогоріч у столиці не буде, однак “символічні” ялинки у місті встановлять. Він наголосив, що святкові дерева будуть встановлені за кошти приватних підприємців, а не з міського бюджету.
“Бізнес висловив бажання поставити ялинки в ключових районах нашого міста, і ми пішли назустріч, враховуючи те, що ми боремося і за те, щоб був гарний настрій у дітей. Хлопці на передовій роблять все, щоб країна жила. Для того, щоб були маленькі позитивні емоції, попри складну ситуацію”, – пояснив мер Києва.
Встановлять ялинку і на Софійській площі, однак вона точно не буде “головною” ялинкою України.
За його словами, цьогоріч Київ не буде робити “найвищу” і “найкрасивішу” ялинку.
“Символічна ялинка обов’язково буде. Я звертаюсь до кожного: святкувати ці свята треба в сімейному колі, вдома. Проте ялинки будуть знаходитись у ключових місцях в районах нашого міста і на Софійській площі”, – додав він.
- Нещодавно мер Києва Віталій Кличко розповів про можливе встановлення головної ялинки України у столиці. Однак не всі кияни підтримали ідею столичного очільника та створили петицію проти встановлення ялинки у Києві. Менш як за добу вона набрала необхідну кількість підписів.
- Міська влада Києва заявила, що встановлюватиме головну ялинку країни лише після консультацій із Силами оборони і виключно коштом меценатів.