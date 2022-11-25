Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у період новорічно-різдвяних свят жодних масштабних святкувань у столиці не буде, однак у місті все ж встановлять "символічні" ялинки, зокрема й на Софійській площі.

Про це він заявив в інтерв’ю українській службі BBC.

Кличко наголосив, що країна живе в умовах воєнного стану, а тому жодних масових зібрань не може бути, насамперед з міркувань безпеки.

“Проте найбільші свята – Різдво і Новий рік – навіть війна не скасовує. Було багато дискусій в суспільстві щодо того, доречно це робити чи недоречно. Святкувань великих, звичайно, не буде. Але потрібен святковий настрій, зокрема і для великої кількості дітей, які перебувають у Києві”, – сказав він.

Тому, додав Кличко, “як таких” святкувань цьогоріч у столиці не буде, однак “символічні” ялинки у місті встановлять. Він наголосив, що святкові дерева будуть встановлені за кошти приватних підприємців, а не з міського бюджету.

“Бізнес висловив бажання поставити ялинки в ключових районах нашого міста, і ми пішли назустріч, враховуючи те, що ми боремося і за те, щоб був гарний настрій у дітей. Хлопці на передовій роблять все, щоб країна жила. Для того, щоб були маленькі позитивні емоції, попри складну ситуацію”, – пояснив мер Києва.

Встановлять ялинку і на Софійській площі, однак вона точно не буде “головною” ялинкою України.

За його словами, цьогоріч Київ не буде робити “найвищу” і “найкрасивішу” ялинку.

“Символічна ялинка обов’язково буде. Я звертаюсь до кожного: святкувати ці свята треба в сімейному колі, вдома. Проте ялинки будуть знаходитись у ключових місцях в районах нашого міста і на Софійській площі”, – додав він.