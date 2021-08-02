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Святковий концерт до Дня Незалежності: хто з артистів з’явиться на сцені?

24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України в центрі Києва на НСК "Олімпійському" відбудеться урочистий концерт "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни". На сцені з’являться понад 30 виконавців і гуртів.

Понеділок, 2 серпня 2021, 17:21

Про це йдеться на сайті організаторів заходу.

У списку запрошених артистів опинилися:

  • Сергій Бабкін;
  • Ірина Білик;
  • Олег Винник;
  • “Брати Гадюкіни”;
  • Валентин Дитюк;
  • Тіна Кароль;
  • Ніна Матвієнко;
  • Арсен Mірзоян;
  • Наталя Могилевська;
  • Людмила Монастирська;
  • “Океан Ельзи”;
  • Віктор Павлик;
  • Тарас Петриненко;
  • Оля Полякова;
  • Олександр Пономарьов;
  • Потап;
  • Софія Ротару;
  • Руслана;
  • “СКАЙ”;
  • “СКРЯБІН”;
  • Христина Соловій;
  • BRUTTO;
  • DOROFEEVA;
  • DZIDZIO;
  • JAMALA;
  • KAZKA;
  • MONATIK;
  • MOZGI;
  • Go_A;
  • TAYANNA;
  • VERKA SERDUCHKA;
  • Київський симфонічний оркестр;
  • Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

“Це виконавці, яких ми вже давно знаємо та любимо, й ті, з якими ми познайомились зовсім нещодавно, але вони вже увійшли в історію. Вони об’єднаються заради нескінченної пісня любові та гідності, яка буде лунати 24 серпня 2021 року на НСК “Олімпійський”. Без пауз, без зупинок, виконавці передаватимуть цю мелодію один одному та співатимуть про любов, силу гордість та щастя, віру, гідність та мужність”, – заявляють організатори.

Вони обіцяють незабутнє видовище та найтехнологічнішу сцену.

  • Раніше президент Володимир Зеленський вручив співакові, солісту гурту Brutto і екссолісту гурту “Ляпис Трубецкой” звання заслуженого артиста України.
  • На торішньому святковому концерті до Дня Незалежності українські співаки виконали пісні, що були популярними в Україні за час незалежності. Деякі пісні були російською мовою.
Теги: Тина Кароль, артисти, День Незалежності України, концерт, Олег Винник, Тина Кароль

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