Святковий концерт до Дня Незалежності: хто з артистів з’явиться на сцені?

Про це йдеться на сайті організаторів заходу.
У списку запрошених артистів опинилися:
- Сергій Бабкін;
- Ірина Білик;
- Олег Винник;
- “Брати Гадюкіни”;
- Валентин Дитюк;
- Тіна Кароль;
- Ніна Матвієнко;
- Арсен Mірзоян;
- Наталя Могилевська;
- Людмила Монастирська;
- “Океан Ельзи”;
- Віктор Павлик;
- Тарас Петриненко;
- Оля Полякова;
- Олександр Пономарьов;
- Потап;
- Софія Ротару;
- Руслана;
- “СКАЙ”;
- “СКРЯБІН”;
- Христина Соловій;
- BRUTTO;
- DOROFEEVA;
- DZIDZIO;
- JAMALA;
- KAZKA;
- MONATIK;
- MOZGI;
- Go_A;
- TAYANNA;
- VERKA SERDUCHKA;
- Київський симфонічний оркестр;
- Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.
“Це виконавці, яких ми вже давно знаємо та любимо, й ті, з якими ми познайомились зовсім нещодавно, але вони вже увійшли в історію. Вони об’єднаються заради нескінченної пісня любові та гідності, яка буде лунати 24 серпня 2021 року на НСК “Олімпійський”. Без пауз, без зупинок, виконавці передаватимуть цю мелодію один одному та співатимуть про любов, силу гордість та щастя, віру, гідність та мужність”, – заявляють організатори.
Вони обіцяють незабутнє видовище та найтехнологічнішу сцену.
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