Щороку у перший понеділок вересня в США відзначають День праці - державне свято, покликане вшанувати працівників та їхній внесок у розвиток економіки.

#Букви розібралися, у чому сенс цього свята та що американці роблять у цей день.

Свято зі сторічною історією

Сьогодні не кожен американець відразу пригадає, коли заснували День праці. Проте його у США відзначають вже понад 100 років.

У XIX столітті відбувався пік промислової революції. Тоді багато американців працювали по 12 годин на день, сім днів на тиждень у важких умовах за мізерну плату. Навіть діти працювали на заводах. Водночас роботодавці були у найвигіднішому становищі. Вони майже не давали працівникам лікарняні, вихідні та не гарантували медичне обслуговування.

Така атмосфера на роботі не влаштовувала працівників. Вони все частіше вступали до профспілок, протестували проти небезпечних умов праці та виступали за збільшення переваг від роботодавців.

Рух за права працівників, що розпочався у 1800-х, призвів до значних змін в умовах роботи американців. Відтепер роботодавець гарантує надання загальноприйнятих переваг для працівників: йдеться про восьмигодинний робочий день, п’ятиденний робочий тиждень, оплачувану відпустку та медичне страхування.

На бік працівників зрештою стала влада. Зокрема, уряди штатів підтримали рух за те, щоб у працівників було свято. На їхню користь все частіше приймали закони. 28 червня 1894 року Конгрес США заснував федеральне свято – День праці. Тоді й вирішили, що відзначатимуть його щороку у перший понеділок вересня.

Як американці відзначають День праці?

У цей день багато американців безтурботно прощаються з літом. Працівники отримують довгі вихідні й намагаються трохи відпочити. Саме тому в цей день традиційно багато людей у парках та на пляжі. У цей день американці влаштовують вечірки, барбекю, запрошують туди друзів, рідних.

День праці – гарна нагода для шопінгу. В цей день мережі магазинів оголошують розпродаж на одяг, шкільне приладдя, товари домашнього вжитку.

The U.S. celebrates Labor Day on the first Monday in September. The day reminds Americans of the importance of workers’ rights and offers them a day of well-earned rest. Watch how Americans typically spend the day. pic.twitter.com/WXbLGcCd2F — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 7, 2020

Вихідний не для всіх

Працівники федерального уряду США та працівники більшості компаній отримують вихідний з нагоди Дня праці. Однак багато працівників, особливо у сфері торгівлі, транспорту та ресторанного бізнесу, мають виходити на роботу. Дехто з них працює довше, ніж зазвичай.

День праці та Першотравень: чи є різниця?

День праці та Першотравень покликані вшанувати заслуги звичайного працівника. Сьогодні Першотравень святкують у багатьох індустріалізованих країнах світу. Однак заснували його саме у США.

В травні 1886 року на площі Хеймаркет у Чикаго відбувся протест працівників з вимогою восьмигодинного робочого дня. Під час демонстрації стався вибух, внаслідок якого загинуло семеро поліціянтів й четверо цивільних. Цей день став нагодою для щорічних акцій протесту робітників у світі.

Після цього кривавого інциденту у Сполучених Штатах посилився рух проти профспілок. Згодом Першотравень почали асоціювати з крайніми лівими силами у США.

Водночас День праці отримував народне визнання в американських містах і штатах. Коли США почали вивчати можливість відзначення державного свята для працівників, тодішній президент Гровер Клівленд не захотів обрати травень (через події на Хеймаркет), і тому обрав дату у вересні.