#Букви розібралися, у чому сенс цього свята та що американці роблять у цей день.

Сьогодні не кожен американець відразу пригадає, коли заснували День праці. Проте його у США відзначають вже понад 100 років.

У XIX столітті відбувався пік промислової революції. Тоді багато американців працювали по 12 годин на день, сім днів на тиждень у важких умовах за мізерну плату. Навіть діти працювали на заводах. Водночас роботодавці були у найвигіднішому становищі. Вони майже не давали працівникам лікарняні, вихідні та не гарантували медичне обслуговування.

Така атмосфера на роботі не влаштовувала працівників. Вони все частіше вступали до профспілок, протестували проти небезпечних умов праці та виступали за збільшення переваг від роботодавців.

Рух за права працівників, що розпочався у 1800-х, призвів до значних змін в умовах роботи американців. Відтепер роботодавець гарантує надання загальноприйнятих переваг для працівників: йдеться про восьмигодинний робочий день, п’ятиденний робочий тиждень, оплачувану відпустку та медичне страхування.

На бік працівників зрештою стала влада. Зокрема, уряди штатів підтримали рух за те, щоб у працівників було свято. На їхню користь все частіше приймали закони. 28 червня 1894 року Конгрес США заснував федеральне свято – День праці. Тоді й вирішили, що відзначатимуть його щороку у перший понеділок вересня.

У цей день багато американців безтурботно прощаються з літом. Працівники отримують довгі вихідні й намагаються трохи відпочити. Саме тому в цей день традиційно багато людей у парках та на пляжі. У цей день американці влаштовують вечірки, барбекю, запрошують туди друзів, рідних.

День праці – гарна нагода для шопінгу. В цей день мережі магазинів оголошують розпродаж на одяг, шкільне приладдя, товари домашнього вжитку.

The U.S. celebrates Labor Day on the first Monday in September. The day reminds Americans of the importance of workers’ rights and offers them a day of well-earned rest. Watch how Americans typically spend the day. pic.twitter.com/WXbLGcCd2F

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 7, 2020