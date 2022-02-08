З міркувань безпеки під час перебування в зоні Операції об’єднаних сил німецьку міністерку одягли в бронежилет і шолом. Зокрема їй та німецьким журналістам показали результати агресії РФ у селі Широкине. Анналена Бербок спілкувалася з командувачами українських урядових військ, щоб прояснити поточну військову ситуацію на Донбасі. Усього політикиня провела на Донбасі близько 40 хвилин. За цей час не сталося жодних інцидентів.
“Ви можете відчути те, що сталося багато років тому: люди втрачали все, що мали, день у день”, — сказала Бербок. “Дитячі іграшки все ще на узбіччях дороги. Це місце є свідченням того, що у нас війна посеред Європи”.
За оцінками Організації Об’єднаних Націй, внаслідок розв’язаної Росією війни з українського боку загинули близько 15 тисяч осіб. Анналена Берброк додала, що німецький уряд “крок за кроком” сприяє прогресу за столом переговорів. Голова МЗС наголосила, що будь-яка подальша військова агресія з російської сторони матиме “масові наслідки” для Кремля.
Зазначимо, що голова німецького МЗС прибула до України для переговорів із міністром МЗС України Дмитром Кулебою. Серед ключових тем були координація зусиль у межах Нормандського формату, втілення комплексного пакета стримування агресії РФ, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки та активізація діалогу стосовно історичної відповідальності Німеччини перед Україною.
Також Spiegel у матеріалі зазначало, що на Донбасі “неодноразово відбуваються зіткнення між урядовими військами та сепаратистами, попри дію припинення вогню”. Однак іншому міжнародному виданню Reuters на такий же наратив речник МЗС Олег Ніколенко заявив, щоб ЗМІ не створювали фальшиву реальність подій на Донбасі. За його словами, коли підконтрольні окупаційні сили Російської Федерації називають “сепаратистами”, то видання підривають зусилля із притягнення Росії до відповідальності за свої злочини. Оскільки Україна воює восьмий рік із російськими найманцями, а не в громадській війні, як те пропагують у РФ.
- Нагадаємо, що на Донбасі почастішали сутички між озброєними окупантами та місцевими жителями, через активізацію вербувальних центрів і напружену ситуацію в регіоні через нестачу людей для сепаратистських загонів.
- Згідно з даними розвідки Сполучених Штатів Америки, деякі російські чиновники стурбовані тим, що новий напад на Україну буде дорожчим та складнішим, ніж уявляють президент Російської Федерації Володимир Путін та інші високопосадовці.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні російської деескалації навколо України. Це залежатиме від переговорів і консультацій з США, з НАТО, а також — від їхньої зустрічі з президентом Зеленським.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала уряди союзників “зробити більше” для тиску на Кремль шляхом санкцій та спорядження озброєння Україні.
- Тому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) через це вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників.