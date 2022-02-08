З міркувань безпеки під час перебування в зоні Операції об’єднаних сил німецьку міністерку одягли в бронежилет і шолом. Зокрема їй та німецьким журналістам показали результати агресії РФ у селі Широкине. Анналена Бербок спілкувалася з командувачами українських урядових військ, щоб прояснити поточну військову ситуацію на Донбасі. Усього політикиня провела на Донбасі близько 40 хвилин. За цей час не сталося жодних інцидентів.

“Ви можете відчути те, що сталося багато років тому: люди втрачали все, що мали, день у день”, — сказала Бербок. “Дитячі іграшки все ще на узбіччях дороги. Це місце є свідченням того, що у нас війна посеред Європи”.

За оцінками Організації Об’єднаних Націй, внаслідок розв’язаної Росією війни з українського боку загинули близько 15 тисяч осіб. Анналена Берброк додала, що німецький уряд “крок за кроком” сприяє прогресу за столом переговорів. Голова МЗС наголосила, що будь-яка подальша військова агресія з російської сторони матиме “масові наслідки” для Кремля.