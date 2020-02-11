Адвокат підозрюваного в справі Шеремета Андрія Антоненка Станіслав Кулик вважає, що свідка з помилковим алібі для його підзахисного підіслала прокуратура

Про це повідомляє “24 канал”.

Уточнюється, що 13 грудня “товариш” Антоненка Єрмілов заявив в телевізійному ефірі, що підозрюваний перебував у нього вдома в день вбивства Павла Шеремета. Це алібі було пізніше спростоване поліцією, а свідок сказав, що помилився.

“Свідка з помилковим алібі для Антоненка підіслала прокуратура. Свідок на допиті 13 січня повідомив слідчим органам, що радився щодо надання інформації поліції з заступником Генерального прокурора Віктором Чумаком. А потім той же Чумак продовжив термін досудового розслідування ще на 4 місяці, коли інші відмовлялися продовжувати. Думаю, свідок не міг безпосередньо відверто говорити, що його підіслали прокуратура. Але ж не може бути аж такий збіг”, – вважає адвокат Кулик.

В той же час в стенограмі допиту є докази слів адвоката з приводу того, що Єрмілов радився з Чумаком.

“Багато журналістів контактували і я так відмовлявся, поки я не проконсультувався з Віктором Чумаком, що мені робити, куди йти. Ну, він порадив йти до слідчого і давати (показання – ред.), але я вирішив, що треба це заявити. Щоб не було потім, що мовчав кілька днів, потім з’явився, щоб не було потім ніяких інцидентів”, – говорив Єрмілов.

Сам заступник Генерального прокурора відмовився від коментаря.

Адвокат Кулик підкреслює, що неправдиві покази свідка зіграли певну роль в справі, тому Віктор Чумак і продовжив термін досудового розслідування ще на чотири місяці.

“Які підстави для продовження? Нібито наявність ризиків, що Антоненко буде ховатися, впливати на свідків – шукати таких, як Єрмілов, знищувати докази та інше. Але не повинні бути докази того, що він не буде цього робити. Повинні бути докази того, що він буде це робити, але їх немає. До того ж Антоненко має міцні соціальні зв’язки, місце навчання, місце роботи (служби), власне житло і позитивну репутацію. Тому він не може все кинути і ховатися”, – говорить адвокат.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.

У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.

13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.