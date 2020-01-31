Спеціальна радниця віце-президента США Майка Пенса у справах Європи і Росії Дженніфер Вільямс, яка була свідком телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, звільняється з Білого дому.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Чиновниця прийняла рішення звільнитися на два місяці раніше запланованого.

Тепер вона буде працювати в Центральному командуванні Збройних сил. Вона займе посаду заступника радника з питань зовнішньої політики, і займатиметься питаннями, пов’язаними з військами США на Близькому Сході і в Центральній Азії.

Пыд час слухань в листопаді Вільямс стверджувала, що під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом чітко звучали слова про “справу Burisma”. При цьому, в стенограмі згадок про неї не було.

Вільямс зазначала, що липнева телефонна розмова президентів була “незвичайною” порівняно з розмовами Трампа з іншими світовими лідерами через те, що в ній “була дискусія про внутрішньополітичне американське питання”. Помічниця Пенса стверджує, що в розмові згадувалася конкретна справа – щодо компанії Burisma.

Що стосується телефонної розмови Пенса із Зеленським, яка відбулася 18 вересня, Вільямс відмовилася давати коментарі, апелюючи до того, що це секретна інформація. Також вона зазначила, що 1 вересня, коли Пенс і Зеленський зустрілися у Варшаві, першим, про що запитав український президент, була причина затримки військової допомоги.

До цього Вільямс давала свідчення на закритих слуханнях. Тоді вона заявляла, що Трамп наполягав на тому, щоб Україна провела розслідування щодо компанії Burisma, а також можливого втручання у вибори президента США в 2016 році. Такі заяви з вуст Трампа вона називала “незвичними і неприйнятними”.