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«Свідома дезінформація»: Данілов заперечив дані західних ЗМІ про стягування військ РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Вівторок, 2 листопада 2021, 14:24

Відповідну заяву він зробив у коментарі “Радіо Свобода”.

Напередодні американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Однак Данілов заперечує ці дані й називає заяви ЗМІ “свідомою провокацією”.

“Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять”, – сказав Данілов.

За його словами, в РНБО “не знають, що буде завтра”, але сьогодні концентрації, або скупчення військ РФ поблизу кордонів з Україною немає.

Крім того, секретар РНБО прокоментував супутникові знімки, що нібито підтверджують концентрацію російських військ вдовж українського кордону, опубліковані авторитетним американським виданням Politico.

“Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж самі фотографії”, – сказав Данілов.

Нагадаємо, що офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон уважно стежить за Україною на тлі повідомлень про чергове стягування російських військ до кордону.

“Весняне” стягнення російських військ

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ  Хомчак заявив, що попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.

  • Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має тривати режим  повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.
  • З січня по 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
  • За час дії режиму припинення вогню (з липня 2020 року по травень 2021 року) внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань РФ поранено понад 100 українських захисників, понад 30 — вбито. 
Теги: Олексій Данілов, РНБО, стягування військ РФ

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