«Свідома дезінформація»: Данілов заперечив дані західних ЗМІ про стягування військ РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Відповідну заяву він зробив у коментарі “Радіо Свобода”.

Напередодні американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Однак Данілов заперечує ці дані й називає заяви ЗМІ “свідомою провокацією”.

“Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять”, – сказав Данілов.

За його словами, в РНБО “не знають, що буде завтра”, але сьогодні концентрації, або скупчення військ РФ поблизу кордонів з Україною немає.

Крім того, секретар РНБО прокоментував супутникові знімки, що нібито підтверджують концентрацію російських військ вдовж українського кордону, опубліковані авторитетним американським виданням Politico.

“Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж самі фотографії”, – сказав Данілов.

Нагадаємо, що офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон уважно стежить за Україною на тлі повідомлень про чергове стягування російських військ до кордону.