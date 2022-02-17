Представники президентської партії "Слуга Народу" неодноразово звинувачували західні медіа у "дезінформуванні" стосовно геополітичної ситуації в Україні та ймовірного вторгнення Росії. Вони заперечували нарощення військ РФ поблизу кордонів і порівнювали західні ЗМІ з російською пропагандою.

Про це повідомляють #Букви.

Спочатку, у листопаді 2021-го, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що опубліковані американським виданням супутникові знімки, на яких було зображено нарощування присутності російських військових поблизу України, “не відповідали дійсності”.

“Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами. Це дезінформація, і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає”, – зазначив тоді Данілов.

Також він запевняв, що за даними РНБО, тоді ситуація на кордоні між державами не змінювалася, а знімки варто було б порівняти “з порівнюваним”.

“Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті самі фотографії”, – додав Олексій Данілов.

Пізніше, коли загроза вторгнення РФ в Україну стала більш очевидною, невдоволення матеріалами західних ЗМІ висловив очільник парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Тоді він поскаржився на те, що “істерія” американських ЗМІ коштує Україні 2-3 мільярди доларів щомісяця.

“Потрібно проаналізувати, у який спосіб провідні ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабєєва та Соловйов. Ці відверті фейки в CNN, Bloomberg та WSJ… Це все нам потрібно вивчити, тому що це є елементами гібридної війни”, – зауважив Арахамія.

Своєю чергою, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук теж заявила, що репортери “з московського бюро” New York Times “збрехали” у матеріалі про відносини в трикутнику Україна-Захід-Росія.

“Серед іншого, автори матеріалу посилаються на мої слова, сказані напередодні в ефірі одного з телеканалів. В ефірі я казала про гіпотетичну можливість референдуму щодо Мінських угод, а вони написали так, нібито я говорила про референдум щодо вступу до НАТО. Тобто, зміст зовсім інший. Це або кричуща непрофесійність, або свідома маніпуляція”, – зазначила Верещук.

Зауважимо, що у Білому Домі вже зреагували на звинувачення щодо “нагнітання”. Так, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван пояснив, що Сполучені Штати публікують дані розвідки задля того, аби запобігти вторгненню.

“Ми не дозволимо Росії зробити сюрприз – звинуватити в чомусь Україну чи світ. Ми ділимось інформацією наскільки це можливо. Це те, що ми робимо і те, що подовжимо робити”, – пояснив Салліван.

Схожу позицію озвучив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН 17 лютого.