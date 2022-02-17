Про це повідомляють #Букви.
Спочатку, у листопаді 2021-го, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що опубліковані американським виданням супутникові знімки, на яких було зображено нарощування присутності російських військових поблизу України, “не відповідали дійсності”.
“Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами. Це дезінформація, і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає”, – зазначив тоді Данілов.
Також він запевняв, що за даними РНБО, тоді ситуація на кордоні між державами не змінювалася, а знімки варто було б порівняти “з порівнюваним”.
“Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті самі фотографії”, – додав Олексій Данілов.
Пізніше, коли загроза вторгнення РФ в Україну стала більш очевидною, невдоволення матеріалами західних ЗМІ висловив очільник парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Тоді він поскаржився на те, що “істерія” американських ЗМІ коштує Україні 2-3 мільярди доларів щомісяця.
“Потрібно проаналізувати, у який спосіб провідні ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабєєва та Соловйов. Ці відверті фейки в CNN, Bloomberg та WSJ… Це все нам потрібно вивчити, тому що це є елементами гібридної війни”, – зауважив Арахамія.
Своєю чергою, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук теж заявила, що репортери “з московського бюро” New York Times “збрехали” у матеріалі про відносини в трикутнику Україна-Захід-Росія.
“Серед іншого, автори матеріалу посилаються на мої слова, сказані напередодні в ефірі одного з телеканалів. В ефірі я казала про гіпотетичну можливість референдуму щодо Мінських угод, а вони написали так, нібито я говорила про референдум щодо вступу до НАТО. Тобто, зміст зовсім інший. Це або кричуща непрофесійність, або свідома маніпуляція”, – зазначила Верещук.
Зауважимо, що у Білому Домі вже зреагували на звинувачення щодо “нагнітання”. Так, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван пояснив, що Сполучені Штати публікують дані розвідки задля того, аби запобігти вторгненню.
“Ми не дозволимо Росії зробити сюрприз – звинуватити в чомусь Україну чи світ. Ми ділимось інформацією наскільки це можливо. Це те, що ми робимо і те, що подовжимо робити”, – пояснив Салліван.
Схожу позицію озвучив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН 17 лютого.
“Ми попереджаємо про загрози, аби Росія відступила, а не для того, аби сіяти паніку”, – наголосив Блінкен.
- Нагадаємо, представниця Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що дії РФ проти України є загрозою та викликом для всієї Європи. Вона закликала Росію обрати шлях дипломатії.
- Раніше Ентоні Блінкен заявив, що останні дані американської розвідки констатують, що уряд РФ планує сфабрикувати привід для нападу на Україну.
- Окрім цього, прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив на брифінгу, що заяви Росії про “геноцид” на Донбасі — це привід для виправдання вторгнення РФ в Україну.