Свідома економія електроенергії дозволяє уникнути примусових обмежень споживання – «Укренерго»

Вечір 15 жовтня Київ та весь центральний регіон провели без примусових обмежень споживання електроенергії. Це прямий результат того, що у вечірні години українці свідомо обмежили користування електроприладами.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго“.

Так, споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. Водночас найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їх результат — майже 20%.

У пресслужбі наголосили, що це допомогло енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегти регіон від примусових відключень електроенергії.

“Ми щиро дякуємо споживачам за кожен не спожитий ввечері кіловат електроенергії та за кожну вимкнену лампочку або електроприлад”, – йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” нагадали, коли споживачі свідомо обмежують споживання електроенергії:

це береже “поранену” обстрілами енергосистему від перенавантаження, що дає змогу фахівцям прискорити її “реабілітацію”;

допомагає країні зекономити вугілля, яке буде так потрібно тепловим електростанціям взимку для виробництва електроенергії;

заощаджує власні кошти споживачів, адже за електроенергію потрібно буде сплатити менше за підсумками місяця.

І головне — при власному обмеженні споживання, це дає змогу диспетчерам не вводити графіки примусових відключень. Кожна виключена у вечірню годину пральна машина — це можливість для інших бути зі світлом, пояснили у компанії.

“Ми всі робимо свій вклад у нашу Перемогу. Допомогаємо волонтерам, донатимо для героїчних ЗСУ. Відтепер до цього списку ви можете додати допомогу енергетикам. І це просто”, – наголосили у заяві.

В “Укренерго” пояснили, що нема потреби сидіти в темряві. Достатньо вимкнути хоча б один електроприлад з розетки у вечірні години, зайве освітлення у приміщеннях та розказати про ощадливе споживання своїм рідним, друзям та сусідам.