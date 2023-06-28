Джерело: пресслужба “ЄС”
У своєму виступі політик наголосив, що ухвалення закону символічно відбувається у День Конституції України.
“Пріоритетні завдання, які стоять перед Україною, це оборона і безпека, це демократія і економіка. Ми говоримо зараз про справедливість і відновлення 30 тисяч виплат, які були встановлені в березні 2022. Спроби забрати у воїнів виплати є несправедливими, безвідповідальними, нечесними”, – зазначив Порошенко.
Порошенко нагадав, що 10 квітня український парламент конституційною більшістю голосів підтримав відновлення виплат військовослужбовцям.
“Ті, хто зупинив підписання цього закону, будуть нести відповідальність перед народом України і перед українськими військовими за те, що три місяці вони позбавляють українських військових грошей”, – наголосив він.
Політик додав, що було зроблено все можливе, аби розв’язати це питання і створити робочу групу.
“В робочій групі, яка була створена за нашою ініціативою, ми визначилися, щоб прийняти в першому читанні – знову конституційною більшістю – норму про повернення для всіх 30 тисяч. І надати право Кабінету Міністрів вилучати тих, хто знаходиться в пунктах постійної дислокації. Ми мали голосувати цей законопроєкт в цілому. І знову ті ж, хто зупинив 10 квітня виплати військовим 30 тисяч, вимагали, щоб поставити це на друге читання”, – нагадав Порошенко.
“Подивіться, що ви наробили – там знаходиться норма, яка позбавляє військових 30 тисяч виплат. Те, за що ми боролися – за поранених, за тих, хто поза штатом, за позиції по інструкторам, по курсантам, по строковій службі, – не виправдовує того, що нашими руками хочуть забрати у військових. Це ґвалтування парламенту і наруга над Конституцією”, – резюмував п’ятий президент.
- Народна депутатка з фракції “Європейська солідарність” Вікторія Сюмар заявила, що законопроєкт 9342, який повинен був врегулювати питання грошових виплат військовим, не розв’язує питання 30 тисяч, оскільки уряд просто “переписав” свою постанову, але вдалося вирішити частину інших проблем.
- 29 травня лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко закликав народних депутатів ухвалити законопроєкти, необхідні для вступу України в ЄС та повернути військовослужбовцям доплати у 30 тисяч.