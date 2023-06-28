П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту заявив, що блокування виплат 30 тисяч військовим, яке відбувається протягом останніх місяців – це свідома наруга над Збройними Силами. Він закликав депутатів виконати свій обов’язок щодо українських захисників.

Джерело: пресслужба “ЄС”

У своєму виступі політик наголосив, що ухвалення закону символічно відбувається у День Конституції України.

“Пріоритетні завдання, які стоять перед Україною, це оборона і безпека, це демократія і економіка. Ми говоримо зараз про справедливість і відновлення 30 тисяч виплат, які були встановлені в березні 2022. Спроби забрати у воїнів виплати є несправедливими, безвідповідальними, нечесними”, – зазначив Порошенко.

Порошенко нагадав, що 10 квітня український парламент конституційною більшістю голосів підтримав відновлення виплат військовослужбовцям.

“Ті, хто зупинив підписання цього закону, будуть нести відповідальність перед народом України і перед українськими військовими за те, що три місяці вони позбавляють українських військових грошей”, – наголосив він.

Політик додав, що було зроблено все можливе, аби розв’язати це питання і створити робочу групу.

“В робочій групі, яка була створена за нашою ініціативою, ми визначилися, щоб прийняти в першому читанні – знову конституційною більшістю – норму про повернення для всіх 30 тисяч. І надати право Кабінету Міністрів вилучати тих, хто знаходиться в пунктах постійної дислокації. Ми мали голосувати цей законопроєкт в цілому. І знову ті ж, хто зупинив 10 квітня виплати військовим 30 тисяч, вимагали, щоб поставити це на друге читання”, – нагадав Порошенко.

“Подивіться, що ви наробили – там знаходиться норма, яка позбавляє військових 30 тисяч виплат. Те, за що ми боролися – за поранених, за тих, хто поза штатом, за позиції по інструкторам, по курсантам, по строковій службі, – не виправдовує того, що нашими руками хочуть забрати у військових. Це ґвалтування парламенту і наруга над Конституцією”, – резюмував п’ятий президент.