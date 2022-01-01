Повідомляє міжнародне агенство Sky News.
Багато країн зробили це як найкраще і влаштували неймовірні феєрверки та святкування.
Першою країною у світі, яка зустріла новий, 2022 рік, стала незалежна острівна держава Самоа у південній частині Тихого океану. Свято відзначили традиційними танцями – жіночим, сивим і чоловічим, сасою, відомим як “танець бавовни”, а також численними вогняними шоу.
Найдивовижніше дійство у Великобританії.
Близько 15 000 осіб зібралися у Нью-Йорку, щоб спостерігати за традиційним падінням м’яча на Таймс-сквер.
Сідней спалахнув опівночі шістьма тоннами феєрверків.
У Новій Зеландії, де не було поширення в громаді штаму коронавірусу “Omicron”, влада скасувала кілька феєрверків як запобіжний захід, включаючи популярний на вершині Sky Tower в Окленді.
Уряд Шанхаю скасував заходи, зокрема щорічне світлове шоу вздовж річки Хуанпу в центрі міста, яке зазвичай збирає сотні тисяч глядачів.
Таїланд провів цього року дивовижний феєрверк.
- Зона комфорту є надійним місцем, насамперед у стресі, такому, як життя за часів пандемії коронавірусу. Але психологи вже давно говорять про переваги виходу за межі зони комфорту
- Тихоокеанська острівна держава Кірибаті першою у світі відзначила Новий 2022 рік, який настав на деяких островах країни о 12:00 за київським часом.