Повідомляє міжнародне агенство Sky News.

Багато країн зробили це як найкраще і влаштували неймовірні феєрверки та святкування.

Першою країною у світі, яка зустріла новий, 2022 рік, стала незалежна острівна держава Самоа у південній частині Тихого океану. Свято відзначили традиційними танцями – жіночим, сивим і чоловічим, сасою, відомим як “танець бавовни”, а також численними вогняними шоу.

Sydney new year

Фото: Sky News.

Найдивовижніше дійство у Великобританії.
New Year's Eve celebrations in LondonA light display to mark the New Year is seen over St Paul’s Cathedral and the Millenium Bridge, amidst the spread of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in London, Britain, January 1, 2022. REUTERS/Toby Melville

Фото: Sky News.

Близько 15 000  осіб  зібралися у Нью-Йорку, щоб спостерігати за традиційним падінням м’яча на Таймс-сквер.

Fireworks are seen during the New Year's Eve celebrations in Times Square

Фото: Sky News.

Сідней спалахнув опівночі шістьма тоннами феєрверків.

Новий рік

Фото: BBC

У Новій Зеландії, де не було поширення в громаді штаму коронавірусу “Omicron”, влада скасувала кілька феєрверків як запобіжний захід, включаючи популярний на вершині Sky Tower в Окленді.

New Zealand welcomes in New Year with lightshow

Фото: Sky News.

Уряд Шанхаю скасував заходи, зокрема щорічне світлове шоу вздовж річки Хуанпу в центрі міста, яке зазвичай збирає сотні тисяч глядачів.

Shanghai

Фото: Sky News.

Таїланд провів цього року дивовижний феєрверк.

Fireworks explode over the Chao Phraya River during the New Year celebrations, amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Bangkok, Thailand, January 1, 2022. REUTERS/Soe Zeya Tun

Фото: Sky News.