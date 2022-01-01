Плани напередодні Нового року значною мірою були скасовані другий рік поспіль через сплеск коронавірусної інфекції — цього разу викликаний штамом" Omicron".

Повідомляє міжнародне агенство Sky News.

Багато країн зробили це як найкраще і влаштували неймовірні феєрверки та святкування.

Першою країною у світі, яка зустріла новий, 2022 рік, стала незалежна острівна держава Самоа у південній частині Тихого океану. Свято відзначили традиційними танцями – жіночим, сивим і чоловічим, сасою, відомим як “танець бавовни”, а також численними вогняними шоу.

Найдивовижніше дійство у Великобританії.

Близько 15 000 осіб зібралися у Нью-Йорку, щоб спостерігати за традиційним падінням м’яча на Таймс-сквер.

Сідней спалахнув опівночі шістьма тоннами феєрверків.

У Новій Зеландії, де не було поширення в громаді штаму коронавірусу “Omicron”, влада скасувала кілька феєрверків як запобіжний захід, включаючи популярний на вершині Sky Tower в Окленді.

Уряд Шанхаю скасував заходи, зокрема щорічне світлове шоу вздовж річки Хуанпу в центрі міста, яке зазвичай збирає сотні тисяч глядачів.

Таїланд провів цього року дивовижний феєрверк.