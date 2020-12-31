Цього року мільйони людей в усьому світі готуються до Нового року, як ніколи раніше - з локдаунамі, обмеженнями і комендантською годиною в десятках країн в спробі зупинити поширення коронавируса до того, як кампанії по вакцинації почнуть діяти.

Про це пише британська газета The Guardian.

Напередодні Нового року виповнюється рік з того часу, як Всесвітня організація охорони здоров’я вперше згадала загадкову пневмонію в Китаї, пізніше ідентифіковану як COVID-19, яка в 2020 році забрала життя більш 1,79 мільйона чоловік і зруйнувала світову економіку. Тепер весь світ живе в новій реальності, до якої ми так до сих пір і не змогли звикнути.

У Британії, на тлі сплеску захворюваності, пов’язаного з новим штамом коронавируса, уряд оголосив про більш жорсткі обмеження.

“… Це час, коли люди традиційно хочуть святкувати. Але дуже важливо, щоб в цьому році все продовжували слідувати вказівкам, залишаючись вдома і не спілкуючись”, – заявив на прес-конференції директор Національної служби охорони здоров’я Англії Стівен Поуїс.

Франція оголосила, що 31 грудня направить 100 000 поліцейських і жандармів для контролю вечірок, зборів і традиційних підпалів автомобілів. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін сказав, що офіцери будуть строго дотримуватися загальнонаціональний комендантську годину з 20:00 до 6:00 в рамках боротьби з несанкціонованими публічними зборами і явищем міського насильства. Також в країні вводиться заборона на продаж палива і алкоголю.

У Німеччині, яка знаходиться під частковою ізоляцією, Ангела Меркель заявила в своєму останньому новорічному зверненні в якості канцлера, що 2020 рік був, безумовно, найважчим за час її 15-річного керівництва.

“Думаю, я не перебільшую, коли кажу: ніколи за останні 15 років ми не вважали старий рік таким важким і ніколи, незважаючи на всі побоювання і деякий скептицизм, не ждали нового з такою надією” – сказала вона.

Вона додала, що теорії змови з приводу вакцинації не тільки помилкові і небезпечні, вони також цинічні і жорстокі.

Спуск інкрустованої кристалами новорічної кулі на Таймс-сквер опівночі 31 грудня будуть зустрічати порожні вулиці, а не сотні тисяч святкуючих людей. Влада Нью-Йорка оголосили, що Таймс-сквер буде закритий для публіки. Охочі побачити це на власні очі можуть подивитися трансляцію онлайн або по телебаченню. Згідно з останніми даними Університету Джона Хопкінса, в США зареєстровано 19 448 626 випадків захворювання і 336 947 смертей.

Навіть великі міста Тайваню скоротили новорічні заходи та закликають людей дивитися феєрверки та інші святкові заходи вдома. Таке рішення було прийнято після появи на острові першого, більш заразного варіанти коронавируса, спочатку виявленого в Великобританії. Тайвань добре тримає пандемію під контролем, завдяки раннім і ефективним заходам профілактики, включаючи карантин для кожного прибуття з-за кордону.

У Сіднеї, найбільшому місті Австралії, де щодня зростає число випадків виявлення коронавируса, людей просять залишатися вдома та уникати знаменитих феєрверків в гавані. Обмеження також введені в південному штаті Вікторія. Але в Новій Зеландії, якій вдалося ліквідувати коронавірус після суворої семитижневої ізоляції, новорічні плани будуть реалізовані в повному обсязі і звичному для населення режимі.

А от у Новій Зеландії, якій вдалося ліквідувати коронавірус після суворої семитижневої ізоляції, новорічні урочистості проходять як зазвичай.