Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни "абсолютно свідомо" намагаються ще більше погіршити ситуацію, яку вони спричинили своїм екоцидом. Він закликав притягнути країну-агресорку до відповідальності за підрив дамби Каховської ГЕС.

Джерело: відеозвернення глави держави/Facebook

Росіяни продовжують обстрілювати вже затоплені території Херсону та громади області. Щобільше, вони обстрілюють навіть точки евакуації, що, на переконання президента, є вже таким проявом зла, на яке, мабуть, “жодні терористи у світі, крім російських, не йшли”.

Окрім цього, загарбники повністю кинули напризволяще населення на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини. Там уже другу добу лише розширюється катастрофа – і це також абсолютно свідомий вибір російського керівництва, наголосив Зеленський.

Немає зараз у світі тих, хто не побачив би, що Росією керують нелюди. Нелюди, які особисто і є найбільшою катастрофою на планеті сьогодні. Маємо зробити разом із партнерами все, щоб світ довів, що вміє справлятися з такими катастрофами – з такими терористами”.

Нагадаємо, 8 червня під час евакуації мешканців затоплених районів у Херсоні почався обстріл російськими окупантами, під який потрапили журналісти.

Згодом російські військові продовжили атакувати Херсон, завдаючи ударів по місцях евакуації людей. Попередньо, відомо про двох постраждалих осіб й одного загиблого.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на підрив дамби Каховської ГЕС. Україні потрібна підтримка та допомога міжнародних організацій у порятунку людей на окупованій частині Херсонщини, що потерпає від підтоплення. Він розкритикував діяльність міжнародних організацій. Натомість у Червоному Хресті заявили, що з першого дня займаються евакуацією населення на підконтрольній Україні частині Херсонщини.

Зауважимо, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Також президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Своєю чергою, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.

7 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування дамби Каховської ГЕС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

8 червня спікерка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Кремль несе відповідальність за підрив Каховської гідроелектростанції, яка перебувала під контролем російських сил.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

Своєю чергою, в Ізраїлі заявили, за підривом водосховища Каховської ГЕС стоїть саме Росія.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

Станом на ранок 8 червня середнє підтоплення у Херсонській області становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів регіону. 8 червня рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр. Станом на вечір 8 червня у Херсонській області зафіксували відступ води на 6 см, нині рівень тримається на позначці у 5,55 м.