У 2023-2024 роках світ може побити новий рекорд середньої температури у зв’язку зі зміною клімату та очікуваним поверненням погодного явища Ель-Ніньйо, феномен якого полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану.

Про це інформує Reuters.

За даними вчених- кліматологів, після трьох років погоди Ла-Нінья в Тихому океані, яка загалом трохи знижує глобальну температуру, середня температура Землі зросте через повернення до Ель-Ніньйо, більш теплого аналога.

Під час Ель-Ніньйо вітри, що дмуть на захід уздовж екватора, сповільнюються, і тепла вода виштовхується на схід, підвищуючи температуру поверхні океану.

“Ель-Ніньйо зазвичай асоціюється з рекордними температурами на глобальному рівні. Чи станеться це у 2023 або 2024 роках, ще невідомо, але, я думаю, це більш імовірно, ніж ні”, — сказав Карло Буонтемпо, директор ЄС Copernicus Climate.

За даними Reuters, найспекотнішим роком у світі станом на сьогодні був 2016 рік, який збігся з сильним Ель-Ніньйо, хоча зміна клімату викликала екстремальні температури навіть у роки, коли цього явища не було.

Зокрема, останні вісім років були найспекотнішими у світі за всю історію спостережень, що відображає довгострокову тенденцію до потепління, спричинену викидами парникових газів.

Фрідеріке Отто, старша викладачка Інституту Грантема Імперського коледжу Лондона, сказала, що температури, викликані Ель-Ніньйо, можуть погіршити наслідки зміни клімату, які вже відчувають країни, включаючи сильні хвилі спеки, посухи та лісові пожежі.

“Якщо Ель-Ніньйо все-таки розвинеться, є ймовірність того, що 2023 рік буде ще спекотнішим, ніж 2016 рік, враховуючи, що світ продовжує нагріватися, оскільки люди продовжують спалювати викопне паливо”, – зазначила Фрідеріке Отто.

За інформацією Reuters, у 2022 році в Європі було найспекотніше літо за всю історію спостережень, водночас як екстремальні дощі, викликані зміною клімату, спричинили катастрофічні повені в Пакистані, а в лютому рівень морського льоду в Антарктиці досяг рекордно низького рівня.

Крім того, середня глобальна температура у світі зараз на 1,2 градуса за Цельсієм вища, ніж у доіндустріальний період.

Попри те, що більшість світових джерел викидів пообіцяли скоротити свої чисті викиди до нуля, глобальні викиди CO2 минулого року продовжували зростати.

Довідково. Ель-Ніньйо та Ла-Нінья — характерні для екваторіальної зони Тихого океану протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 мільйонів км².

Ла-Нінья — протилежність Ель-Ніньйо, виявляється як зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони Тихого океану. Разом вони утворюють так зване Південне коливання.

Ель-Ніньйо є явищем планетарного масштабу і прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі. Вважається, що його вплив відчувається й в Україні.