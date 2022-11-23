Президент України Володимир Зеленський завернувся до учасників екстреного засідання Ради безпеки ООН, яке було зібране з приводу сьогоднішніх масованих російських атак по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Виступ президента розміщений на Telegram-каналі Офісу президента.

Президент констатував, що під час сьогоднішньої атаки по Україні прилетіло 70 ракет. “Ось вона – російська формула терору”, – сказав глава держави.

Він додав, що від російського терору страждають не лише в Україні – електроенергій зникла також і сусідній Молдові. Метою таких дій Росії може бути лише масове винищення українців, переконаний Зеленський, і дії Росії підпадають під визначення злочину проти людства.

“Пані та панове, серед вас представники країни, яка не дає світу нічого, окрім терору, дестабілізації та дезінформації”, – звернувся президент до учасників засідання Радбезу ООН, серед яких досі є представники Росії.

Зеленський наголосив: російські “формули” є фікцією, настав час підтримати українську формулу миру. Не можна лишати простір для терору у світі. Глава держави звернувся до партнерів з проханням про допомогу:

“Ми звертаємося до наших партнерів по підтримку для захисту нашого неба. Нам потрібні сучасні та ефективні системи ППО й ПРО, і я дякую всім, хто вже допомагає… Я закликаю вас до конкретних кроків на захист людяності й життя!”

Він також констатував, що присутність Росії у лавах Радбезу ООН, участь у голосуваннях, які стосуються її ж агресії проти України, є деструктивною:

“Ми повинні відновити правосуддя і в самій ООН. Терористична держава не може брати участь у жодних голосуваннях з приводу власної агресії – це глухий кут, коли винна у цій війні країна, яка несе відповідальність за цей терор, блокує будь-які спроби Ради безпеки ООН виконати свій власний мандат. Нонсенсом є те, що право “вето” надається стороні, яка веде цю злочинну війну. Ми повинні дозволити світу вийти з цього глухого кута. Це можливо, ми не можемо бути у заручниках в одного міжнародного терориста”.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна пропонує резолюцію, яка засуджуватиме будь-які форми енергетичного терору. Також він від імені усіх українців запросив експертів ООН відвідати об’єкти енергетичної інфраструктури України для оцінки шкоди, завданої російськими ракетами.