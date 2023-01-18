Про це повідомляє CNN.

“Тиранія випереджає демократію. Росії знадобилося менше однієї секунди, щоб розпочати війну… Час, який вільний світ використовує для роздумів, терористична держава використовує для вбивства. Україна та її союзники протистоять цьому майже рік. Цей період довів, що всі наші оперативні дії принесли позитивні результати”, – сказав Володимир Зеленський.

А також додав, що “світ вагався”, коли Росія захопила Крим у 2014 році, як і не поспішав реагувати, коли вона спробувала здійснити широкомасштабне вторгнення на всю територію України в лютому 2022 року. Зеленський наголосив, що “світ не повинен вагатися сьогодні й ніколи”, а також зауважив, що “світ повинен діяти швидше, ніж Росія робить свої нові кроки”.

“Постачання Україні систем протиповітряної оборони має випереджати наступні ракетні атаки Росії… Відновлення безпеки та миру в Україні має випереджати атаки Росії на безпеку та мир в інших країнах”, – заявив президент України.

Він також підкреслив, що востаннє виступав на форумі три роки тому, коли світ боровся з пандемією Covid-19.

“Через три роки ми будемо обговорювати нові виклики й загрози в Давосі. Що це означатиме? Це означатиме, що ми обов’язково подолаємо нинішню загрозу. Якщо історія повторюється спочатку, світ або не помічає, або недооцінює загрозу, потім він об’єднується, щоб їй протистояти, і тоді світ кожного разу перемагає”, – підсумував Володимир Зеленський.