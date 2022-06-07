Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Речник британського прем’єра повідомив, що під час вчорашнього засідання уряду, на якому Борис Джонсон отримав вотум довіри, він (Джонсон – ред.) заявив, що Сполучене Королівство “залишиться на передовій” підтримки України.
“Він сказав, що важливо, аби на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь-якого результату, при якому необґрунтована агресія Путіна здаватиметься виправданою”, – додав речник Джонсона.
Він також наголосив, що під час засідання уряду міністерка закордонник справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила про те, що Лондон готує чергові антиросійські санкції.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що РФ має повільний, але відчутний прогрес на Донбасі. Однак Путін платить за це велику ціну.
- Також Борис Джонсон закликав до подальшої військової підтримки України. Він наголосив на необхідності надіслати українським військовим наступальне озброєння, таке як реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі на більшій відстані.
- Раніше президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову.