Прем'єр-міністр Великої Британії закликав світові держави не тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він погодився на "погану мирну угоду" з Росією.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Речник британського прем’єра повідомив, що під час вчорашнього засідання уряду, на якому Борис Джонсон отримав вотум довіри, він (Джонсон – ред.) заявив, що Сполучене Королівство “залишиться на передовій” підтримки України.

“Він сказав, що важливо, аби на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь-якого результату, при якому необґрунтована агресія Путіна здаватиметься виправданою”, – додав речник Джонсона.

Він також наголосив, що під час засідання уряду міністерка закордонник справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила про те, що Лондон готує чергові антиросійські санкції.