Таку заяву він зробив під час засідання комітету з надзвичайної ситуації, інформує пресслужба ВООЗ.

“Коли почали демонструвати ефективність зростаючі рівні вакцинації в Європі і Північній Америці, ми спостерігали стійке зниження кількості випадків захворювання і смертності. На жаль, ці тенденції змінилися, і зараз ми перебуваємо на ранній стадії третьої хвилі (пандемії, – ред)”, – наголосив очільник ВООЗ.

За даними Гебреїсуса, кількість нових випадків COVID-19 у всьому світі зростає четвертий тиждень поспіль. Крім того, після 10 тижнів зниження знову почала зростати кількість смертей від коронавірусу.

Очільник ВООЗ додав, що “вірус продовжує розвиватися, що призводить до появи більшої кількості штамів”.

“Штам Delta присутній зараз у більш ніж 111 країнах, і ми очікуємо, що незабаром він стане домінуючим штамом у всьому світі, якщо ще не став”, – зазначив Гебреїсус.

Він уточнив, що вказаний штам “є одним із основних чинників” нинішнього зростання випадків зараження COVID-19. За словами очільника ВООЗ, ситуацію погіршують зростаюча мобільність людей, а також непослідовне використанням державами заходів у сфері охорони здоров’я і захисту населення.

У своїй заяві Гебреїсус згадав і про “шокуючу диспропорцію в глобальному розподілі вакцин”, через яку велика частина населення світу залишається вразливою до вірусу.

“Багато країн досі не отримали вакцин або отримали в недостатній кількості. Глобальна ініціатива COVAX може працювати, але її масштаби все ще занадто малі: відправлено трохи більше, ніж 100 мільйонів доз. Я закликав до масової вакцинації як мінімум 10% населення кожної країни до вересня, як мінімум 40% до кінця цього року і як мінімум 70% до середини наступного року. Для досягнення цих цілей нам потрібно 11 мільярдів доз вакцини”, – розповів очільник ВООЗ.

Він додав, що “одні лиш вакцини не зупинять цю пандемію”, і закликав країни використовувати весь спектр заходів охорони здоров’я, а також комплексний підхід до управління ризиками масових зібрань.