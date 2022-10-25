Очільник Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив, що обмеження ринків скрапленого природного газу (СПГ) у всьому світі та скорочення поставок великими виробниками нафти призвели до того, що світ опинився в центрі "першої справді глобальної енергетичної кризи".

Про це повідомляє Reuters

Зростання імпорту СПГ до Європи на тлі кризи в Україні та потенційне відновлення зацікавленості Китаю до цього палива призведуть до звуження ринку, оскільки лише 20 мільярдів кубометрів нових потужностей СПГ надійде на ринок наступного року, повідомив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль під час Сінгапурської зустрічі на Міжнародному енергетичному тижні.

Біроль також вважає нещодавнє рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, відомих як ОПЕК+, скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на день “ризикованим”, оскільки МЕА прогнозує, що цього року попит на нафту зросте майже на 2 млн барелів за добу.

“Це особливо ризиковано, оскільки кілька економік у всьому світі знаходяться на межі рецесії, якщо ми говоримо про глобальну рецесію… Я вважаю це рішення справді невдалим”, – сказав він.

Стрімке зростання світових цін на низку джерел енергії, зокрема нафту, природний газ і вугілля, завдає шкоди споживачам, враховуючи, що вони вже зіштовхнулись зі зростанням інфляції на продукти та послуги. Високі ціни та можливість нормування потенційно небезпечні для європейських споживачів, оскільки вони готуються до початку зими.

За словами Біроля, Європі вдасться пережити цю зиму, якщо погода залишиться м’якою.

“Якщо у нас не буде надзвичайно холодної та довгої зими, якщо не буде сюрпризів з точки зору того, що ми бачили, наприклад, вибух газопроводу “Північний потік”, Європа повинна пережити цю зиму з певними економічними та соціальними ударами”, — додав він.

Очікується, що споживання нафти зросте на 1,7 мільйона барелів на добу в 2023 році, тому світ все ще потребуватиме російської нафти для задоволення попиту, сказав Біроль.

Країни G7 запропонували механізм, який дозволить країнам, що розвиваються, купувати російську нафту, але за нижчими цінами, щоб обмежити доходи Москви після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Однак Біроль сказав, що ця схема ще має багато деталей, які потрібно виправити, і вимагатиме участі основних країн-імпортерів нафти.

Минулого тижня офіційний представник міністерства фінансів США сказав Reuters, що нерозумно вважати, що 80-90% російської нафти будуть продавати в обхід механізму обмеження цін.

“Я вважаю, що це добре, тому що світові все ще потрібна російська нафта для надходження на ринок. 80%-90% — це хороший і обнадійливий рівень, щоб задовольнити попит”, — сказав Біроль.

Хоча все ще існує величезний обсяг стратегічних запасів нафти, які можуть бути використані під час перерви в постачанні, інший випуск на даний час не стоїть на порядку денному, додав він.

Енергетична криза може стати поворотним моментом для прискорення використання чистих джерел і формування сталої та безпечної енергетичної системи, зауважив Біроль.

“Енергетична безпека є рушійною силою номер один для енергетичного переходу, оскільки країни бачать енергетичні технології та відновлювані джерела енергії як рішення”, — сказав Біроль.

МЕА переглянуло прогноз зростання потужностей відновлюваних джерел енергії в 2022 році до 20% зростання в річному обчисленні з 8% раніше, причому цього року буде додано близько 400 гігаватів потужностей відновлюваних джерел.

За словами Біроля, багато країн Європи та інших країн прискорюють встановлення відновлюваних потужностей, скорочуючи дозвільні та ліцензійні процеси, щоб замінити російський газ.