Світ повернеться до «докарантинного» життя через 7 років, – Bloomberg

Враховуючи сьогоднішні темпи вакцинації, для закінчення пандемії та повернення до “докарантинного” життя світу може знадобитися не менше 7 років.

Такий прогноз опублікувало видання Bloomberg.

Зазначається, що для повернення до “докарантинного” життя необхідно вакцинувати 75% населення планети. Враховуючи сьогоднішні темпи, такий показник вакцинованих осіб буде досягнутий через 7 років.

Однак видання спрогнозувало, які країни зможуть швидко досягнути успіху у вакцинації, а яким необхідно довгі роки. Зокрема, Ізраїль зможе вакцинувати 75% населення за два місяці, якщо темпи залишаться такими ж. Великобританія зробить це за пів року, а США – до кінця 2021 року. Країнам Європейського Союзу вдасться вакцинувати 75% населення у середньому за 2-4 роки. Загалом світу для досягнення спільного результату необхідно 7 років.

При цьому прогнозовані терміни можуть скоротитися, якщо темпи вакцинації прискоряться.

Видання зазначає, що кожного дня у світі вводять 4,5 мільйона доз вакцини. Загалом у 67 країнах вже було введено понад 119 мільйонів доз.