Світ повернеться до «докарантинного» життя через 7 років, – Bloomberg

Такий прогноз опублікувало видання Bloomberg.
Зазначається, що для повернення до “докарантинного” життя необхідно вакцинувати 75% населення планети. Враховуючи сьогоднішні темпи, такий показник вакцинованих осіб буде досягнутий через 7 років.
Однак видання спрогнозувало, які країни зможуть швидко досягнути успіху у вакцинації, а яким необхідно довгі роки. Зокрема, Ізраїль зможе вакцинувати 75% населення за два місяці, якщо темпи залишаться такими ж. Великобританія зробить це за пів року, а США – до кінця 2021 року. Країнам Європейського Союзу вдасться вакцинувати 75% населення у середньому за 2-4 роки. Загалом світу для досягнення спільного результату необхідно 7 років.
При цьому прогнозовані терміни можуть скоротитися, якщо темпи вакцинації прискоряться.
Видання зазначає, що кожного дня у світі вводять 4,5 мільйона доз вакцини. Загалом у 67 країнах вже було введено понад 119 мільйонів доз.
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- Більш ніж половина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.