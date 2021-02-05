Covid-19 Україна

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Світ повернеться до «докарантинного» життя через 7 років, – Bloomberg

Враховуючи сьогоднішні темпи вакцинації, для закінчення пандемії та повернення до “докарантинного” життя світу може знадобитися не менше 7 років.

П’ятниця, 5 лютого 2021, 13:40

Такий прогноз опублікувало видання Bloomberg.

Зазначається, що для повернення до “докарантинного” життя необхідно вакцинувати 75% населення планети. Враховуючи сьогоднішні темпи, такий показник вакцинованих осіб буде досягнутий через 7 років.

Однак видання спрогнозувало, які країни зможуть швидко досягнути успіху у вакцинації, а яким необхідно довгі роки. Зокрема, Ізраїль зможе вакцинувати 75% населення за два місяці, якщо темпи залишаться такими ж. Великобританія зробить це за пів року, а США – до кінця 2021 року. Країнам Європейського Союзу вдасться вакцинувати 75% населення у середньому за 2-4 роки. Загалом світу для досягнення спільного результату необхідно 7 років.

При цьому прогнозовані терміни можуть скоротитися, якщо темпи вакцинації прискоряться.

Видання зазначає, що кожного дня у світі вводять 4,5 мільйона доз вакцини. Загалом у 67 країнах вже було введено понад 119 мільйонів доз.

  • Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
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  • Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
  • Більш ніж половина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.
Теги: вакцинація, докарантинне життя, Пандемія, прогноз, Bloomberg

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