Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світ бути готовим до того, що повномасштабна війна Росії проти України буде довготривалою.

Про це він написав у своїй колонці для британської газети The Times.

Як зауважив Джонсон, президент РФ Володимир Путін вдається до “кампанії виснаження”, тому війна Росія проти України не закінчиться швидко.

На думку британського прем’єра, у Путіна не вистачить мудрості, щоб відступити та завершити війну, адже він досі може вважати, що йому вдасться захопити Україну.

“Я боюся, що нам потрібно готуватися до тривалої війни, оскільки Путін вдається до кампанії виснаження, намагаючись знищити Україну чистою жорстокістю”, – наголосив Борис Джонсон.

Водночас британський політик зауважив, що Сполучене Королівство, разом з іншими союзниками, повинні гарантувати, що Україна матиме стратегічну витривалість, щоб вижити і, врешті-решт, перемогти.

Джонсон резюмував, що критично важливим фактором є час, адже все залежатиме від того, чи вдасться Україні посилити свою здатність захищати територію швидше, аніж Росія відновить сили для нової атаки.

Щоб виграти цей час, Велика Британія та союзники повинні допомогти Україні виконати чотири кроки, наголосив Джонсон:

– забезпечити Україну озброєнням, технікою, боєзапасами та навчанням

– зберегти життєдіяльність Української держави, щоб українці отримували зарплату, а у населених пунктах, за можливості, починали відновлення зруйнованих об’єктів

– розробити альтернативні сухопутні маршрути – оскільки РФ заблокувала морські шляхи – щоб продовжити функціонування української економіки

– зуміти доставити їжу, яку росіяни заблокували в українських портах