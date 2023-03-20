«Світ про вас не забув» – Люк Еванс записав відеозвернення на підтримку України

Англійський актор Люк Еванс, який підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення, записав підбадьорливе звернення до українців.

Про це інформує пресслужба United24.

“Ви – наші брати й сестри. І хоча я далеко, я хочу, аби ви знали, що я підтримую всіх вас. Ви не самі. Ми про вас не забули. Світ про вас не забув. Будь ласка, тримайтесь і знайте, що ми –по руч і молимося, щоб це закінчилося”, – звернувся до українців Еванс.

Нагадаємо, що зірка серіалу “Вікінги”, акторка, режисерка та продюсерка Кетрін Винник стала першою амбасадоркою United24 з Канади. До партнерів United24 також долучився її благодійний фонд The Winnick Foundation.

Крім того, американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, також став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він став першим послом платформи, який сприятиме збору коштів на “Армію дронів”.

Довідка: United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.