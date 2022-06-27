Про це йдеться у дописі у Twitter.

“Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні”, – повідомила Брінк.

27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.

Раніше президент України заявив, що окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, “кількість жертв неможливо навіть уявити”.