Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву після ракетних ударів РФ по торгівельному центру у Кременчуку на Полтавщині. Вона зазначила, що Кремль відповість за свої звірства в Україні.

Про це йдеться у дописі у Twitter.

“Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні”, – повідомила Брінк.

Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 27, 2022

27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.

Раніше президент України заявив, що окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, “кількість жертв неможливо навіть уявити”.