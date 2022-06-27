Про це йдеться у дописі у Twitter.
“Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні”, – повідомила Брінк.
Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні.
— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 27, 2022
27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.
Раніше президент України заявив, що окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, “кількість жертв неможливо навіть уявити”.
- Нагадаємо, росіяни ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині. Внаслідок влучання у ТРЦ вже відомо про 20 поранених та двох загиблих.
- Триває сто двадцять четверта доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Росія продовжує спроби захопити схід України, зокрема зараз ворог намагається блокувати місто Лисичанськ (Луганського району) з півдня.
- 26 червня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін уже провалив свої “стратегічні цілі” у війні проти України.
- Лідер політичної партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко переконаний, що президент РФ Володимир Путін має особисто відповісти за воєнні злочини в Україні та постати перед міжнародним судом у Гаазі.