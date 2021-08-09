Про це йшлося під час його інтерв’ю програмі “Street Signs” на американському телеканалі CNBC.
Бриліант зазначає, що Delta-штам коронавірусу, що шириться світом, ймовірно, є найзаразнішим вірусом, що коли-небудь існував. Також він зазначає, що світ ще далекий від завершення пандемії, але не через Delta-штам
“Я думаю, що ми ближче до початку, ніж до кінця [пандемії], і це не тому, що варіант, який ми розглядаємо зараз, розповсюджуватиметься так довго”, — сказав Бриліант.
За його словами, пандемія не скоро закінчиться, оскільки лише невелика частина населення світу була щеплена проти коронавірусу (в середньому близько 15% населення, в понад 100 країнах — менш як 5% населення), а значить нові і нові варіанти вірусу з’являтимуться надалі.
“Якщо ми не вакцинуємо всіх в більш ніж 200 країнах, все одно будуть нові варіанти [вірусу]”, — каже Бриліант, зазначаючи, що коронавірус може стати “вічним вірусом” на кшталт грипу.
Епідеміолог сказав, що ймовірність появи “суперваріанта”, проти якого не діяли б вакцини, мала, але не нульова.
“Якщо це відбудеться, це настільки катастрофічна подія. Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти цьому. А це означає: вакцинуйте всіх — не тільки в вашому районі, не тільки у вашій родині, не тільки у вашій країні, але і у всьому світі”, — сказав Бриліант.
На додаток до посилення кампанії вакцинації в країнах з низьким рівнем щеплення, Бриліант закликав ревакцинувати “негайно” осіб у віковій групі 65+, які були повністю щеплені пів року тому, але мають ослаблену іменну систему.
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“Це категорія людей створює множинні мутації, коли вірус проходить через їхнє тіло. Таким людям, я б сказав, слід відразу ж дати третю дозу, ревакцинація потрібна так само швидко, як і переміщення вакцини в ті країни, у яких не було дуже високих шансів їх купити або мати до них доступ. Я вважаю ці дві речі приблизно рівні”, — додав він.
- В п’ятницю, 6 серпня, в США зафіксували 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Це рекордний показник, оскільки востаннє таку кількість фіксували взимку, до початку кампанії з вакцинації. Два тижні тому директорка CDC Рошель Валенскі заявляла про те, що штам Delta – це 83% загальної кількості зареєстрованих випадків зараження коронавірусом.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу “Дельта” (Delta) в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу “Дельта” (Delta) Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.