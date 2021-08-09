Доктор Ларрі Бриліант, епідеміолог, який входив в команду Всесвітньої організації охорони здоров'я, що допомогла викорінити віспу, вважає, що світ наразі ближчий до початку пандемії коронавірусу ніж до її кінця.

Про це йшлося під час його інтерв’ю програмі “Street Signs” на американському телеканалі CNBC.

Бриліант зазначає, що Delta-штам коронавірусу, що шириться світом, ймовірно, є найзаразнішим вірусом, що коли-небудь існував. Також він зазначає, що світ ще далекий від завершення пандемії, але не через Delta-штам

“Я думаю, що ми ближче до початку, ніж до кінця [пандемії], і це не тому, що варіант, який ми розглядаємо зараз, розповсюджуватиметься так довго”, — сказав Бриліант.

За його словами, пандемія не скоро закінчиться, оскільки лише невелика частина населення світу була щеплена проти коронавірусу (в середньому близько 15% населення, в понад 100 країнах — менш як 5% населення), а значить нові і нові варіанти вірусу з’являтимуться надалі.

“Якщо ми не вакцинуємо всіх в більш ніж 200 країнах, все одно будуть нові варіанти [вірусу]”, — каже Бриліант, зазначаючи, що коронавірус може стати “вічним вірусом” на кшталт грипу.

Епідеміолог сказав, що ймовірність появи “суперваріанта”, проти якого не діяли б вакцини, мала, але не нульова.

“Якщо це відбудеться, це настільки катастрофічна подія. Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти цьому. А це означає: вакцинуйте всіх — не тільки в вашому районі, не тільки у вашій родині, не тільки у вашій країні, але і у всьому світі”, — сказав Бриліант.

На додаток до посилення кампанії вакцинації в країнах з низьким рівнем щеплення, Бриліант закликав ревакцинувати “негайно” осіб у віковій групі 65+, які були повністю щеплені пів року тому, але мають ослаблену іменну систему.

“Це категорія людей створює множинні мутації, коли вірус проходить через їхнє тіло. Таким людям, я б сказав, слід відразу ж дати третю дозу, ревакцинація потрібна так само швидко, як і переміщення вакцини в ті країни, у яких не було дуже високих шансів їх купити або мати до них доступ. Я вважаю ці дві речі приблизно рівні”, — додав він.