Компанія STS - це міжнародна платформа, яка допомагає вибрати меблі бездоганної якості від європейських фабрик. На сайті Special Trading System, створеному у 2001 році, можна підібрати не тільки меблеві елементи, але і декор, ексклюзивні світильники, сантехніку, двері і паркет європейської якості. Особливу нішу займають кухні з Італії.

Італійські кухні від STS – приклад функціональності та вишуканості

Меблі італійських виробників завжди була зразком бездоганної якості, надійності і краси. Їхню екологічну безпеку забезпечують натуральні матеріали виготовлення. Дерево і камінь відповідають останнім трендам меблевої моди як з точки зору дизайну і престижності, так і щодо їхньої експлуатаційної та екологічної безпеки. “Тепле” дерево фасадів особливо відчутно і рельєфно сприймається в ансамблі з “холодним” каменем, що забезпечує цілісність і візуальну бездоганність стільниці протягом усіх років експлуатації італійських кухонь. Вони легко очищаються, не деформуються, стійкі до підвищеної вологи і перепадів температури.

Меблі виробництва Італії дозволяє ідеально організувати робоче місце на кухні. Для них характерний ціла низка переваг:

Ергономічність: всі гарнітури відрізняються високою практичністю і продуманим функціоналом.

Екологічність: вони відповідають європейським стандартам якості і безпеки.

Естетичність: італійська кухня гармонійно поєднує елегантний дизайн з високим рівнем якості і сучасними технологічними нововведеннями.

Купити елітні меблі з Європи на сайті STS

На веб-ресурсі STS Corporation можна придбати не тільки елітні кухні з Італії, але і бездоганну європейську меблі різного призначення – від зразків для дитячої або робочого кабінету, до вуличних елементів або гарнітурів для ванної. Всі моделі відрізняє висока якість, надійність і відповідність останнім трендам світової моди. Тут можна підібрати зразки всіх популярних стилів, об’єднаних інноваційними технологіями виробництва, що забезпечує їхню міцність і довговічність.

У каталозі інтернет-магазину STS Corporation можна не тільки придбати готову модель або гарнітур, але і замовити меблі, яка буде виготовлена ​​по вашим параметрам на одній з європейських меблевих фабрик.

Ціни будуть вельми розумні, оскільки корпорація працює безпосередньо з виробниками. STS забезпечить оперативну доставку замовлення в Україні за винятком тимчасово окупованих територій.