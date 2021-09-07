У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили, що світ вийшов на плато стосовно захворюваності на коронавірус, тобто кількість нових заражених однакова протягом тривалого періоду, але ця кількість ще досить велика.

Про це під час брифінгу повідомила представниця ВООЗ Марія Ван Керхове.

На сьогодні у світі щодня фіксують приблизно 4,5 млн випадків зараження коронавірусом. 72 – 74 тисячі випадків — летальні.

“Ми досягнули плато, але плато досі на досить високому рівні”, – пояснила Ван Керхове.

Залежно від країни рівень захворюваності на коронавірус різний.

“Ситуація із захворюваністю непокоїть нас, насамперед з огляду на те, що пандемія триває вже 20 місяців, і ми маємо інструменти для боротьби з пандемією”, – додала представниця ВООЗ.