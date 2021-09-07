Про це під час брифінгу повідомила представниця ВООЗ Марія Ван Керхове.

На сьогодні у світі щодня фіксують приблизно 4,5 млн випадків зараження коронавірусом. 72 – 74 тисячі випадків — летальні.

“Ми досягнули плато, але плато досі на досить високому рівні”, – пояснила Ван Керхове.

Залежно від країни рівень захворюваності  на коронавірус різний.

“Ситуація із захворюваністю непокоїть нас, насамперед з огляду на те, що пандемія триває вже 20 місяців, і ми маємо інструменти для боротьби з пандемією”, – додала представниця ВООЗ.

  • 26 серпня Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив, що наступні три місяці є визначальним періодом для підготовки до майбутньої пандемії.