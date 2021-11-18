#Букви зібрали найяскравіші реакції.

Як сповіщалося, розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat впродовж року проводили власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat щодо провалу спецоперації.

У середу, 17 листопада, журналісти випустили текстову версію розслідування щодо спецопрації. Наступного року очікується вихід фільмурозслідування тривалістю близько двох годин.

У тексті, серед іншого, йдеться про те хто готував спецоперацію і яким був план, як формували фальшиву приватну військову компанію, про залучення Офісу президента та роль СБУ і про провал спецоперації. Розслідування швидко стало однією з головних тем для обговорень в соціальних мережах, адже оприлюднення даних було очікуваною подією:

Однак, не всі очікування виправдались, тож розслідування зазнало й критики:

Не обійшлось і без жартів щодо обсягів текстової версії.

Користувачі також обговорювали рівень “зради”, робили припущення щодо того, чи зміниться щось після публікації розслідування та ставили собі питання “кому вірити?”. Адже версія подій, озвучена журналістами, не збігається з версією ТСК щодо “вагнерівців”, яка полягає у тому, що примусової посадки літака не планувалося — лише виманювання найманців з Росії.

А також ділились своїми думками щодо отриманої інформації.

 