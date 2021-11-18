#Букви зібрали найяскравіші реакції.

Як сповіщалося, розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat впродовж року проводили власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat щодо провалу спецоперації.

У середу, 17 листопада, журналісти випустили текстову версію розслідування щодо спецопрації. Наступного року очікується вихід фільму–розслідування тривалістю близько двох годин.

У тексті, серед іншого, йдеться про те хто готував спецоперацію і яким був план, як формували фальшиву приватну військову компанію, про залучення Офісу президента та роль СБУ і про провал спецоперації. Розслідування швидко стало однією з головних тем для обговорень в соціальних мережах, адже оприлюднення даних було очікуваною подією:

Світ завмер перед оприлюдненням даних Белінгкет — Це ж було вже ℹ (@darkkhajibey) November 17, 2021

Однак, не всі очікування виправдались, тож розслідування зазнало й критики:

Що там рік можна було готувати? pic.twitter.com/WELvEfuE8S — PhD Бля водній чіп накрився (@antonohaio) November 17, 2021

Bellingcat продемонстрували нам, що відчувають ті 60% жінок, яким доводилось симулювати оргазм. — PhD Бля водній чіп накрився (@antonohaio) November 17, 2021

Прочитав розслідування Белінгкет по вагнергейту і ніби подивився ще раз гру в кальмара, але гру в кальмара яка зірвалася — Khatsanovsky (@khatsanovsky) November 17, 2021

Не обійшлось і без жартів щодо обсягів текстової версії.

Белінгкет відклали вихід фільму-розслідування через карантинні обмеження — ]{ирилл (@khaks6076) November 17, 2021

В епоху диктатури візуальності такі тексти це злочин проти людяності — Andrii Drozda (@DrozdaAndriy) November 17, 2021

Користувачі також обговорювали рівень “зради”, робили припущення щодо того, чи зміниться щось після публікації розслідування та ставили собі питання “кому вірити?”. Адже версія подій, озвучена журналістами, не збігається з версією ТСК щодо “вагнерівців”, яка полягає у тому, що примусової посадки літака не планувалося — лише виманювання найманців з Росії.

що ми дізналися нового в розслідуванні Белінгкет? взагалі нічого. хіба отримали підтвердження того, що секретарка @ZelenskyyUa віддає накази всім, починаючи від @DefenceU закінчуючи @GP_Ukraine . насправді країною керує Єрмак, тобто русня — крок_за_кроком👣 (@mykolayovych45) November 17, 2021

Якщо хтось думає, що рослідування Белінгкет по Вагнергейту змусить Зеленського та його шайку пійти, або якось вплине на них, тот глибоко помиляєтся!

Зеленського міцто тримає ФСБ у вигляді Єрмака і не тільки, а там є вчитель Хйло. Скажуть теж саме- все брехня, не знаємо, це не ми. — Sevastopol_Vata (@Sevastopol_Vata) November 17, 2021

А поки продовжуємо читати. Розслідування Белінгкет – як серйозна наукова стаття. Це не бредні Безуглої з папірцем. — Герман Аксьом (@eternalrailway) November 17, 2021

Вагнерівці: операція була, її готували українські спецслужби, почалася вона ще задовго до 2020… Довготривала брехня влади – це повний крах ТСК, ОП і Зеленського з його оточенням. https://t.co/4fO5u9ahgk — Маленький Сарказник (@littlesarkaznik) November 18, 2021

Белінгкет заявляє, що Єрмак винен.

Офіс президента заявляє, що не винен.

Цікаво, кому вірити? pic.twitter.com/P3HnGL1zPc — J. Pavliv (@JohannPavliv) November 18, 2021

А також ділились своїми думками щодо отриманої інформації.