Лауреат Нобелівської премії з літератури, білоруська письменниця і член президії координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич полетіла з Білорусі до Німеччини.

Про це виданню TUT.by повідомила помічниця письменниці Тетяна. Також білоруська редакція “Радіо Свобода” поспілкувалася з друзями Алексієвич.

Так, помічниця відкинула припущення про еміграцію письменниці і повідомила, що та відлетіла у своїх звичайних справах – спочатку до Німеччини, а потім на книжковий ярмарок у Швеції і на Сицилію, де їй будуть вручати нагороду.

Крім того, друзі письменниці повідомили, що вона полетіла на плановий огляд до лікаря, який давно її консультує.

Оточення Алексієвич також заявляє, що вона не відмовляється від своєї діяльності у складі Координаційної ради і повернеться до Білорусі через місяць.