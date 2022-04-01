Мер Борисполя Володимир Борисенко у відеозверненні розповів про те, що співачка Світлана Лобода передала місцевій теробороні автомобіль та перерахувала півтора мільйони гривень на купівлю бронежилетів та турнікетів.

Про це мер Борисполя Володимир Борисенко повідомив у Facebook.

Борисенко записав відеозвернення до жителів Борисполя, в якому відзначив допомогу місту від кількох знаменитостей. Серед них є і Світлана Лобода.

Зі мною на зв’язок вийшла в соціальних мережах Світлана Лобода. По-різному можемо до неї ставитися, але її після цього я вважаю справжньою українкою. Вона передала нам в тероборону автомобіль, бусик, який ми будемо використовувати для доставки з лінії фронту поранених, не дай Боже такі будуть. І вона оплатила рахунок на більш ніж півтора мільйона гривень для покупки бронежилетів та турнікетів. Я безмежно вдячний всім і кожному. Я думаю, що в мізках росіян чи тих, хто щось негативне думав про Україну або якось співчував Росїі зараз все перевертається.

Відеозвернення Борисенка потрапило на Instagram-сторінку журналу “Viva”. В коментарях бачимо, що думки людей щодо Світлани Лободи є діаметрально протилежними. Частина користувачів вважає, що допомога теробороні не виправдовує раніших вчинків співачки, а хтось навпаки підтримує її.