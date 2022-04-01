Про це мер Борисполя Володимир Борисенко повідомив у Facebook.
Борисенко записав відеозвернення до жителів Борисполя, в якому відзначив допомогу місту від кількох знаменитостей. Серед них і Світлана Лобода.
Зі мною на зв’язок вийшла в соціальних мережах Світлана Лобода. По-різному можемо до неї ставитися, але її після цього я вважаю справжньою українкою. Вона передала нам в тероборону автомобіль, бусик, який ми будемо використовувати для доставки з лінії фронту поранених, не дай Боже такі будуть. І вона оплатила рахунок на більш ніж півтора мільйона гривень для покупки бронежилетів та турнікетів. Я безмежно вдячний всім і кожному. Я думаю, що в мізках росіян чи тих, хто щось негативне думав про Україну або якось співчував Росїі зараз все перевертається.
Відеозвернення Борисенка потрапило на Instagram-сторінку журналу “Viva”. В коментарях бачимо, що думки людей щодо Світлани Лободи є діаметрально протилежними. Частина користувачів вважає, що допомога теробороні не виправдовує попередніх вчинків співачки, а хтось навпаки підтримує її.
- Раніше повідомлялося, що на п’ятий день повномасштабної війни Росії проти України Світлана Лобода записала відеозвернення, в якому закликала “вершителів доль” припинити війну в Україні, проте в самому зверненні вона не назвала винуватців війни в Україні.