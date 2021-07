Про це вона повідомила в своєму Twitter-акаунті.

“Разом з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, заступником держсекретаря з політичних питань Вікторією Нуланд, радником Держдепартаменту США Дереком Шолле і послом США в Білорусі Джулі Фішер, ми обговорили подальші спільні дії на міжнародній арені, як зробити Акт про демократію в Білорусі більш ефективним, як надати екстрену підтримку вільним ЗМІ в Білорусі після репресій режиму”, – зазначила Тихановська.

Together with @SecBlinken, @UnderSecStateP, @derekchollet, & @USAmbBelarus, we discussed further joint actions on the international arena, how to make Belarus Democracy Act more effective, provide emergency support for free media in Belarus after the regime's crackdown on them. pic.twitter.com/FUfxmN3cMk

