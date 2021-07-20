Про це вона повідомила в своєму Twitter-акаунті.

“Разом з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, заступником держсекретаря з політичних питань Вікторією Нуланд, радником Держдепартаменту США Дереком Шолле і послом США в Білорусі Джулі Фішер, ми обговорили подальші спільні дії на міжнародній арені, як зробити Акт про демократію в Білорусі більш ефективним, як надати екстрену підтримку вільним ЗМІ в Білорусі після репресій режиму”, – зазначила Тихановська.

Як повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, вона також закликала офіційних осіб США ввести санкції щодо компаній, які працюють в калійному, нафтовому, лісовому і сталеливарному секторах Білорусі.

Крім того, Тихановська представила список підприємств, які опозиція хотіла б бачити під санкціями, на додаток до існуючих санкцій США щодо політичних союзників невизнаного президента Олександра Лукашенка і державних органів.

“Такі заходи вийдуть за рамки існуючих санкцій Європейського Союзу і США і завдадуть йому справжнього удару, змусять його змінити свою поведінку і звільнити політичних ув’язнених”, – заявила вона на зустрічі з журналістами у Вашингтоні.

  • Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
  • У березні лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про старт загальнонаціонального голосування за переговори з владою.
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