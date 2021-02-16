Про це повідомила шеф-редакторка видання “Детектор медіа” Наталія Лигачова.

Остапу підтримали 9 членів наглядової ради НСТУ. За Максима Кречетова проголосували 6 членів наглядової ради, інформує “Детектор Медіа”

Секретарем наглядової ради НСТУ став Вадим Міський, який був двічі секретарем наглядової ради у першій каденції наглядової ради НСТУ. Його кандидатуру підтримали 14 членів наглядової ради НСТУ.

Голову і секретаря наглядової ради НСТУ обрали терміном на два роки.

На посаді голови Наглядової ради Суспільного Світлана Остапа планує навчання для членів Наглядової ради для підвищення кваліфікації та вивчення досвіду ВВ, повідомляє “Суспільне”. Також хоче удосконалити профільний закон “Про Суспільне телебачення та радіомовлення України”, планує підтримувати та покращувати комунікацію з політиками й представниками влади та ставить перед собою завдання забезпечити незалежність НСТУ.

У засіданні взяли участь 15 членів наглядової ради НСТУ, двоє з них були на засіданні в онлайновому режимі та оголошували свій вибір публічно. Решта членів НР голосували, заповнивши бюлетені.

Також на засіданні були присутні представники міжнародної спільноти, зокрема Офісу Ради Європи, Представництва Євросоюзу та посольств, голова НСТУ Зураб Аласанія, члени НСТУ Микола Чернотицький та Інна Гребенюк, інші члени правління НСТУ взяли участь у засіданні в онлайн-режимі.

Світлана Остапа – заступник шеф-редактора “Детектор медіа”, заслужена журналістка України, член громадської ради при Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики; член громадської ради при Держкомтелерадіо, член Комісії із журналістської етики.

25 березня 2019 року її обрали головою наглядової ради НСТУ, виконувала свої обов’язки до 19 січня 2021 року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким вносяться зміни до процедури призначення і звільнення членів наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Голосуванню передувала активна дискусія в чаті “слуг народу”, яку вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.