Про це повідомили два джерела агентства Reuters. Також цю інформацію підтвердила в Twitter сама Тихановська.

Науседа висунув кандидатуру Тихановської, яка була змушена покинути Білорусь після спірних президентських виборів 9 серпня, щоб продемонструвати свою підтримку білоруському демократичного руху.

Колишня вчителька і домогосподарка Тихановська балотувалася в президенти після того, як її чоловік, опозиційний блогер з політичними амбіціями Серей Тихановський, був затриманий напередодні виборів.

Сама Світлана подякувала Науседі в Twitter і зазначила, що номінували не тільки її, але і весь народ Білорусі.

“Неймовірний момент! Дякую президенту Науседі за висунення мене і всього народу Білорусі на Нобелівську премію миру. Це велике вираз солідарності з Білоруссю і визнання нашої мирної боротьби за свободу, яка надихає весь світ з серпня минулого року”, – написала вона.

Прийом заявок на Нобелівську премію миру цього року завершується 31 січня, а переможець буде оголошений в листопаді. Тисячі людей можуть висунути свою кандидатуру на здобуття премії, включаючи членів національних парламентів, колишніх лауреатів і провідних вчених. У минулому році переможцем стала Світова продовольча програма Організації Об’єднаних Націй.

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.